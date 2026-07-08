Budín de naranja y avena sin harina ni azúcar: la receta húmeda y esponjosa

Se puede reducir el uso de harina refinada y azúcar sin por ello resignar sabor: te ofrecemos esta receta única para preparar un exquisito budín de naranja y avena .

El budín , un alimento inspirado en la cocina inglesa y estadounidense, es un postre simple y fácil de preparar. Claro que también puede funcionar como parte de cualquier dieta saludable . Por eso, te presentamos la receta para elaborar sin harina ni azúcar un budín de naranja y avena .

Cabe resaltar que el budín puede ser un postre o un plato no dulce (salado o picante) que es parte de la comida principal. Esta receta con un puñado de ingredientes es una de las más prácticas y recomendadas, ya que también es apta para celíacos. Asimismo, es rica en proteínas.

Para elaborar un budín de naranja y avena sin harina ni azúcar y que salga húmedo y esponjoso primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Una naranja .

. Tres huevos.

Edulcorante a gusto.

40 ml de aceite de oliva.

Media zanahoria.

40 gramos de almendras.

200 gramos de avena o harina de avena .

o harina de . 1 cucharada (10 gramos) de polvo para hornear.

Una pizca de sal.

Un dato clave de esta receta para preparar este budín de naranja y avena es que en ella se emplea la naranja casi entera, incluida gran parte de la cáscara, lo que aporta un intenso aroma cítrico y permite aprovechar mejor la fruta. Además, la avena reemplaza a la harina de trigo y el dulzor proviene de un edulcorante a elección.

La guía paso a paso para elaborar el budín de naranja y avena sin harina ni azúcar

Lavar bien la naranja y cortarla en trozos (si se busca un sabor menos intenso, puede retirarse la parte más externa de la cáscara; la otra opción es congelar previamente la fruta para suavizar el posible amargor)

y cortarla en trozos (si se busca un sabor menos intenso, puede retirarse la parte más externa de la cáscara; la otra opción es congelar previamente la para suavizar el posible amargor) Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar.

Añadir el aceite de oliva, la media zanahoria, las almendras y la naranja en trozos.

en trozos. Agregar la avena , ya sea molida como harina o en hojuelas, según la textura deseada.

, ya sea molida como harina o en hojuelas, según la textura deseada. Incorporar el polvo para hornear y la pizca de sal.

Procesar o mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Verter la preparación en una budinera previamente enmantecada o aceitada.

Hornear a 170 °C durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Según lo afirman los especialistas en cocina, esta combinación de avena, almendras, zanahoria y naranja produce como resultado un budín húmedo y con un marcado sabor cítrico. Al no llevar harina de trigo ni azúcar agregadas, esta preparación representa una alternativa para quienes buscan variar las recetas tradicionales.

Para esta receta se emplea la naranja casi entera, incluida gran parte de la cáscara, lo que aporta un intenso aroma cítrico y permite aprovechar mejor la fruta.

La especialista Paulina Cocina ofrece una alternativa: la receta del budín de limón sin azúcar. Para elaborarlo, precisaremos los siguientes ingredientes:

2 huevos.

2 cucharadas de endulzante stevia líquida.

1 pote chico de yogurt natural (o saborizado, al gusto).

¼ taza de aceite.

¼ taza de leche o crema de leche.

Jugo de ½ limón.

Ralladura de ½ limón.

Dos tercios de taza de harina integral.

Dos tercios de taza de harina 0000.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Luego, deberemos seguir esta guía paso a paso: