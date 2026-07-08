Receta de locro tradicional: cómo preparar el clásico plato patrio paso a paso

Con maíz, zapallo y carnes, el locro es uno de los grandes clásicos argentinos. Conocé su historia y la receta tradicional para hacerlo en casa.

Basta con que una olla empiece a hervir lentamente para que aparezcan las reuniones familiares, los clubes de barrio, las peñas y las celebraciones patrias. Es una receta que invita a compartir, a esperar con paciencia y a disfrutar sin apuro.

Cada 25 de Mayo, 9 de Julio o 1° de Mayo, el locro vuelve a ocupar el centro de la mesa. Su aroma atraviesa patios y veredas, mientras cucharones repletos de maíz, zapallo y carnes sirven mucho más que un almuerzo: ofrecen una porción de historia argentina.

Aunque hoy es uno de los grandes símbolos de la cocina nacional, el origen del locro es muy anterior al nacimiento de la Argentina. Sus primeras versiones aparecieron entre los pueblos originarios de la región andina, especialmente entre comunidades que habitaban los actuales territorios de Bolivia, Perú y el norte argentino.

La palabra proviene del quechua ruqru o luqru, utilizada para describir un guiso espeso preparado con los productos que ofrecía la tierra: maíz, zapallo, porotos, papas y ajíes.

Con la llegada de los españoles comenzaron a incorporarse ingredientes como la carne vacuna, el cerdo y nuevas especias. Ese mestizaje culinario fue moldeando el locro que hoy conocemos, una preparación que cambió con el paso de los siglos sin perder su esencia.

Locro, receta de un plato tradicional de las fechas patrias e importantes.

El plato que representa el encuentro

Cada provincia tiene su versión. Hay locros más espesos, otros más caldosos, algunos con porotos, otros sin ellos, pero todos conservan una característica en común: requieren tiempo.

No existen atajos para un buen locro. La cocción lenta permite que cada ingrediente aporte sabor y que el zapallo se funda naturalmente hasta formar esa textura cremosa que distingue al plato.

Quizás por eso también se convirtió en una comida asociada a las grandes celebraciones. Se cocina en ollas enormes, alcanza para muchas personas y transforma cualquier reunión en una verdadera fiesta gastronómica.

En fechas patrias, escuelas, municipios, clubes, centros tradicionalistas y familias enteras mantienen viva una costumbre que atraviesa generaciones.

Puro sabor la receta del locro del 1 de mayo.

Cómo preparar un locro tradicional

Ingredientes (10 porciones)

500 gramos de maíz blanco partido (remojado desde la noche anterior)

300 gramos de porotos

500 gramos de falda o aguja

300 gramos de panceta salada

2 chorizos colorados

200 gramos de cuerito o patitas de cerdo (opcional)

1 zapallo anco grande

2 papas medianas

1 cebolla

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

Sal

Pimienta

Comino

Pimentón

Ají molido

Agua o caldo, cantidad necesaria

Para la salsa picante

200 gramos de grasa de pella o aceite

1 cucharada abundante de pimentón

1 cucharadita de ají molido

1 cebolla de verdeo picada

Paso a paso

Comenzá cocinando el maíz y los porotos en abundante agua o caldo. Cuando los granos empiecen a ablandarse, incorporá la carne cortada en cubos junto con la panceta.

Después agregá el zapallo en trozos grandes. Durante la cocción se irá deshaciendo y le dará al locro la textura cremosa que lo caracteriza.

Sumá las papas, el chorizo colorado cortado en rodajas y, si elegís utilizarlos, los cueritos o las patitas de cerdo.

Mientras tanto, prepará un sofrito con la cebolla, el morrón y el ajo picados. Condimentá con pimentón, comino, sal y pimienta antes de incorporarlo a la olla.

Dejá cocinar a fuego muy bajo durante varias horas, mezclando de vez en cuando para evitar que la preparación se adhiera al fondo. Si hiciera falta, agregá agua caliente durante la cocción.

Para la salsa, calentá la grasa o el aceite, retiralo unos segundos del fuego y mezclá el pimentón, el ají molido y la cebolla de verdeo. Servila bien caliente sobre cada plato.

Un clásico que mejora con el tiempo

Como sucede con muchos guisos, el locro suele estar todavía más rico al día siguiente. El descanso permite que los sabores se integren aún más y que la preparación gane consistencia.

Más allá de las diferencias entre recetas familiares, el verdadero secreto sigue siendo el mismo desde hace siglos: cocinar despacio, respetar los tiempos y compartir la mesa.

Porque el locro no es solamente una comida típica. Es una tradición que sigue reuniendo generaciones alrededor de una olla, manteniendo viva una parte esencial de la historia y de la identidad gastronómica argentina.