Tortilla de verduras: la receta fácil, rica y económica que se hace en 30 minutos

Con papas, zapallitos, cebolla caramelizada y queso, esta tortilla vegetariana es fácil, rendidora y perfecta para cualquier comida.

Cuando bajan las temperaturas, las comidas simples empiezan a ganar terreno. Una tortilla de verdura es una receta que resuelven cualquier almuerzo o cena con pocos ingredientes, mucho sabor y sin pasar horas frente a la cocina.

Esta versión combina papas, zapallitos, cebolla caramelizada, morrón y queso para lograr una tortilla bien jugosa, con una mezcla de texturas que la convierte en una opción ideal para quienes buscan incorporar más vegetales sin resignar un plato abundante.

Además, se prepara en apenas 30 minutos y también queda deliciosa fría, por lo que es perfecta para llevar al trabajo, a la facultad o disfrutar al día siguiente.

Una variante que aprovecha las verduras de estación

La clásica tortilla española tiene a la papa como gran protagonista, pero sumar verduras de otoño permite conseguir una preparación más colorida, liviana y con nuevos matices de sabor.

El secreto está en cocinar cada ingrediente por separado. Así, las papas quedan tiernas, la cebolla desarrolla su dulzor natural y los zapallitos conservan parte de su textura sin largar demasiada agua.

El queso aporta cremosidad al relleno y hace que cada porción resulte aún más tentadora.

Ingredientes (4 porciones)

6 huevos

2 papas medianas

2 zapallitos medianos

1 cebolla grande

1 morrón rojo

100 gramos de queso cremoso o queso de barra

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Pimentón dulce

Perejil fresco picado

Una receta para tener en cuenta. Tortilla de verduras

Paso a paso

Pelá las papas y cortalas en rodajas finas. Hacé lo mismo con los zapallitos y cortá el morrón en tiras.

Calentá el aceite en una sartén y cociná las papas a fuego medio durante unos diez minutos, hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retiralas y reservalas.

En la misma sartén cociná la cebolla cortada en juliana a fuego bajo hasta que quede bien caramelizada. Incorporá el morrón durante los últimos minutos de cocción.

Después salteá los zapallitos apenas tres o cuatro minutos para que se doren ligeramente sin perder firmeza.

Batí los huevos con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Agregá todas las verduras junto con el queso cortado en cubos pequeños y mezclá bien.

Volcá la preparación en una sartén apenas aceitada y cociná a fuego bajo entre ocho y diez minutos. Cuando los bordes estén firmes, da vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cociná unos minutos más del otro lado.

Antes de servir, espolvoreá con perejil fresco picado.

Vrgrtariana y nutritiva esta receta de El Comedor.

Tres consejos para que salga perfecta

Cociná siempre a fuego bajo para que el interior quede cremoso y el exterior no se queme.

No saltees demasiado los zapallitos para evitar que larguen exceso de líquido.

Si preferís evitar darla vuelta, terminá la cocción en horno precalentado durante cinco minutos.

Ideal para cualquier momento del día

Acompañada por una ensalada de hojas verdes, la tortilla se transforma en una comida completa. También puede servirse en porciones pequeñas como entrada, formar parte de una picada o guardarse en la heladera para resolver una comida rápida al día siguiente.

Versátil, económica y llena de sabor, demuestra que con unos pocos ingredientes de estación se puede preparar un plato casero que nunca falla.