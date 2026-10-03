Gaido destacó los avances de la Avenida Mosconi: el nuevo viaducto ya está al 100%

"Va mucho más rápido de los previsto" dijo el intendente. Los pilotes, bases y columnas ya están listos, ahora comenzará el montaje de las vigas.

Gaido destacó los avances de la Avenida Mosconi: "Va mucho más rápido de lo previsto"

La obra del nuevo viaducto de la Avenida Mosconi, entró en una nueva etapa. La infraestructura de pilotes, bases y columnas ya está terminada y las tareas se concentran ahora en la fabricación y montaje de las vigas que sostendrán el futuro puente.

El avance de la obra fue destacado por el intendente Mariano Gaido, quien aseguró que los trabajos avanzan a un ritmo superior al previsto. Según indicó, el proyecto permitirá mejorar la conexión entre Neuquén y Cipolletti y reducir los tiempos de circulación hacia el aeropuerto.

"Es una obra que va mucho más rápido de lo que estaba previsto", sostuvo Gaido, quien además señaló que la construcción genera actualmente unos 70 puestos de trabajo locales.

Cómo funcionará el nuevo viaducto

Una vez finalizada, la estructura permitirá que el tránsito que ingresa y egresa de Neuquén circule por encima de las calles internas de la zona. De esta manera, los vehículos que tengan como destino la ciudad podrán continuar por los carriles correspondientes sin cruzarse con el tránsito barrial.

El viaducto tendrá cuatro carriles: dos en cada sentido de circulación. Los dos carriles ubicados sobre la izquierda estarán destinados a quienes ingresen o egresen por el puente elevado, mientras que los dos de la derecha quedarán destinados a quienes necesiten tomar las calles internas.

La obra busca así eliminar los cruces a nivel que actualmente generan demoras y ordenar uno de los sectores de mayor circulación vehicular en el acceso a la capital neuquina.

Gaido destacó que la nueva conexión tendrá impacto no solo para quienes circulan dentro de la ciudad, sino también para el tránsito metropolitano. En ese sentido, estimó que permitirá reducir en un 50% el tiempo de recorrido entre el puente carretero Neuquén-Cipolletti y el aeropuerto.

68 de las 80 vigas ya están listas

Mientras finalizan las estructuras de hormigón que sostendrán el viaducto, también avanza la fabricación de las vigas pretensadas que conformarán la base del puente.

De las 80 vigas necesarias para completar la estructura, 68 ya fueron terminadas. El objetivo es comenzar con el traslado y montaje durante la primera y segunda semana de octubre.

"Todo el plan que tenemos los días próximos es terminar de coordinar el traslado de vigas para empezar a montarlas en el puente entre la primera y segunda semana de octubre", explicó Mario Corradi, jefe de la sección 6 de la obra.

El viaducto estará compuesto por ocho tramos y cada uno llevará diez vigas. Una vez colocadas, comenzará el montaje de las prelosas, que serán las piezas que conformarán la base sobre la que posteriormente se construirá el tablero del puente.

"Son esos elementos los que van a sostener el tablero principal del puente, obviamente por arriba de las vigas", detalló Corradi. Después de esa etapa se realizará el armado de hierro y el hormigonado de las losas superiores.

En los extremos del futuro viaducto continúan los trabajos sobre los terraplenes de acometida. En el sector oeste ya fue terminado el muro armado y la rampa de acceso alcanzó un 98% de avance.

En ese punto resta ejecutar la losa de aproximación que permitirá completar la conexión definitiva con el puente. En el sector este, en tanto, comenzaron los trabajos de suelo para avanzar con el terraplén.

Además, durante la próxima semana está previsto completar los últimos dinteles de apoyo. Según se informó, solo restan hormigonar dos estructuras de toda la traza.

Una apertura parcial que ya alivió el tránsito

Como parte de la ejecución de la obra, recientemente se habilitó un sector de base negra sobre una mano de la colectora norte, entre los puentes y la calle Alderete.

La apertura permitió agilizar el tránsito que llega desde Cipolletti y ordenar la circulación de quienes ingresan desde Islas Malvinas e Independencia hacia el sector de Confluencia Rural.

La obra también contempla trabajos complementarios vinculados con la infraestructura urbana. Actualmente se avanza con la instalación de cañeros y cámaras subterráneas para renovar el sistema eléctrico, además de la ejecución de las bases para las futuras columnas de alumbrado público.

En el extremo sur del predio, por otra parte, comenzaron los trabajos de consolidación de las veredas perimetrales.

El proyecto contempla una inversión de alrededor de $30.000 millones con fondos municipales. Desde el Municipio señalaron que la obra se ejecuta con recursos propios y sin endeudamiento.