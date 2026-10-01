Red ilegal de venta de autopartes: Nicolini confirmó que puede haber más policías involucrados y explicó cómo funcionaba

Tres oficiales de la Dirección de Tránsito de Neuquén fueron pasados a disponibilidad mientras avanza la investigación. Se realizó un allanamiento en un desarmadero de motos del barrio Maronese.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini dijo que la investigación judicial por una red de vental ilegal de autos sigue abierta y que podría haber más policías involucrados. Tres oficiales fueron pasados a disponibilidad y hubo cambios provisorios en la conducción de la Dirección de Tránsito.

La investigación por la presunta maniobra que permitió que vehículos secuestrados por la Policía terminaran en desarmaderos continúa abierta y podría involucrar a más efectivos, según confirmó el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, en declaraciones radiales.

“ Puede haber más efectivos además de esos tres” , respondió Nicolini al ser consultado sobre los tres oficiales que fueron pasados a disponibilidad a raíz del caso.

Como había confirmado LM Neuquén, la investigación comenzó a partir de la detección de vehículos que debían permanecer bajo resguardo policial y que aparecieron vinculados a desarmaderos de Centenario. La pesquisa busca determinar cómo fueron retirados del circuito oficial y quiénes participaron de esa maniobra.

Nicolini aclaró que no puede brindar detalles de la causa judicial porque se trata de una investigación en curso, aunque explicó que la Policía lleva adelante en paralelo las actuaciones administrativas de Asuntos Internos para determinar eventuales responsabilidades.

Qué implica que los tres policías estén a disponibilidad

El ministro confirmó que son tres los oficiales de la fuerza que fueron pasados a disponibilidad. Se trata de efectivos que prestaban servicios en la Dirección de Tránsito, ubicada en Río Colorado 360, el área donde se detectaron las presuntas irregularidades.

Nicolini remarcó que la disponibilidad no constituye una sanción definitiva, sino una medida cautelar que implica la separación temporal del cargo mientras avanza la investigación.

“Es una medida cautelar, no es ninguna sanción efectiva en sí misma, sino que es una medida cautelar de separación temporal del cargo”, explicó en declaraciones radiales.

Según detalló, la decisión busca evitar que las personas investigadas puedan interferir en las actuaciones administrativas mientras se determina qué responsabilidad tuvo cada una. “Es una separación temporal del cargo para que la investigación pueda avanzar sin ningún tipo de inconveniente o sin ningún tipo de obstáculo”, señaló.

El ministro también confirmó que los tres policías son oficiales, aunque aclaró que dentro del grupo existen diferencias de jerarquía.

Cambiaron provisoriamente la conducción de Tránsito

En paralelo con el pase a disponibilidad, el Ministerio de Seguridad dispuso cambios en la conducción de la Dirección de Tránsito.

Nicolini confirmó que la modificación ya se concretó y que tiene carácter provisorio. El nuevo responsable es el comisario mayor Pedro Güento, quien hasta ese momento se desempeñaba en una subdirección del área de Seguridad de la Zona Confluencia.

La medida se tomó mientras continúa la investigación y se analiza la situación administrativa de los efectivos involucrados.

Cómo debería funcionar el circuito de los autos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación que dio Nicolini sobre el circuito que deben seguir los vehículos secuestrados. El ministro explicó que cuando un auto o una moto es retenido por una infracción, una causa judicial o un procedimiento de la Justicia de Faltas, debe ser trasladado a los predios destinados a su custodia.

Allí permanece hasta que su propietario regulariza la situación correspondiente y puede recuperarlo. Si el titular no se presenta, no completa los trámites o el vehículo queda abandonado, comienzan a intervenir los organismos judiciales o administrativos correspondientes. Una vez cumplidos los plazos y procedimientos establecidos, puede avanzarse hacia la destrucción del vehículo.

Es en esa instancia cuando aparece la compactación. “Desde Policía se llama a una licitación pública para que distintas empresas que se dedican al rubro se trasladen al lugar y procedan a la compactación de cada uno de los vehículos”, explicó Nicolini.

Pero aclaró que la compactación no consiste solamente en destruir físicamente los vehículos. También implica un procedimiento administrativo para dar de baja definitivamente esas unidades del Registro de la Propiedad Automotor.

La sospecha: vehículos que debían ser compactados terminaron para la venta

Según el ministro, ese procedimiento es el que habría sido alterado en el caso que investiga la Justicia.

“En esta maniobra que se está investigando, aparentemente este procedimiento tan lineal no se llevó a cabo de esa manera y algunos vehículos que estaban destinados a ese camino se desviaron en algún momento y fueron para algún otro lugar”, sostuvo en declaraciones radiales.

Nicolini evitó, sin embargo, precisar cómo se habría producido esa desviación. “Eso es materia de investigación judicial”, señaló, y agregó que la mecánica de la maniobra deberá ser determinada por el Ministerio Público Fiscal.

Como había informado LM Neuquén, la investigación judicial se originó gracias a que un efectivo policial detectara que un Peugeot 207 que había sido secuestrado en 2024 aparecía publicado para la venta en redes sociales. El vehículo debía permanecer bajo resguardo de la Dirección de Tránsito y finalmente fue encontrado en el predio de la División Tránsito del Parque Industrial, con partes faltantes.

A partir de esa denuncia elevada desde la Dirección de Tránsito el caso se inició a partir de un requerimiento realizado el 27 de agosto por el Departamento de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Diego Azcárate. Se realizaron siete allanamientos y controles en distintos puntos, incluidos dos desarmaderos de Centenario. La investigación intenta establecer cuántos vehículos fueron retirados irregularmente y cuál fue la participación concreta de cada uno de los involucrados.

En la pesquisa fueron contabilizados inicialmente alrededor de 100 vehículos y 15 motos, de acuerdo con la información que había aportado la Policía, aunque el comisario Mayor Dante Catalán aportó a LM Neuquén que podrían ser muchos más. Además se notificó de una causa a tres personas: un comerciante que sería quien se presentaba para retirar los vehículos para la falsa compactación y dos policías de la Dirección de Tránsito que serían los facilitadores.

Según informó Catalán, dentro del total de allanamientos. tres fueron en domicilios particulares, otros dos en dependencias de Dirección Tránsito de Neuquén, predio de Parque Industrial y dos en desarmaderos de Centenario.

Durante los procedimientos se observó un volumen importante de vehículos con faja y fueron incautadas computadoras, teléfonos y documentación, entre otros elementos de interés para la investigación.

Un allanamiento en un desarmadero de motos podría estar relacionado

Durante la entrevista, Nicolini también fue consultado por un allanamiento realizado en un desarmadero de motos ubicado en el barrio Maronese.

El ministro evitó confirmar que exista una relación directa con la investigación principal, aunque tampoco descartó esa posibilidad. “No lo descarto, sinceramente”, respondió ante la consulta sobre si ambos procedimientos podían estar vinculados.

Nicolini aclaró que se trata de información que forma parte de la causa judicial y que, por ese motivo, no podía brindar mayores precisiones. La investigación continúa mientras la Policía desarrolla las actuaciones administrativas correspondientes y la Fiscalía avanza sobre la posible maniobra para determinar cómo vehículos que debían permanecer bajo custodia terminaron fuera del circuito oficial.