Bajada de Maida fue escenario de un fuerte impacto entre un auto y un camión cisterna. La víctima tenía 43 años y era oriunda de Plottier.

Quién era el hombre que murió en el violento choque de la Bajada de Maida.

Un violento choque terminó con la vida de un hombre este martes por la tarde en uno de los corredores de acceso a la ciudad de Neuquén. El impacto se produjo entre un auto y un camión cisterna y, por la violencia de la colisión, el conductor del vehículo menor murió en el lugar.

El siniestro ocurrió en un sector de la Bajada de Maida y generó importantes complicaciones para quienes circulaban por la zona. Personal policial, Bomberos y equipos especializados trabajaron durante varias horas para asistir en la emergencia y realizar las primeras pericias.

La víctima fue identificada como Matías Ezequiel Perello Momberg , de 43 años . Era quien conducía un Chevrolet Corsa gris de tres puertas que quedó completamente involucrado en el choque.

Matías Ezequiel Perello Momberg vivía en Plottier y estaba vinculado al ámbito musical de la región. Su identidad pudo ser confirmada luego del trabajo realizado por los investigadores tras el fatal accidente ocurrido durante la tarde del martes.

El hombre se trasladaba a bordo de un Chevrolet Corsa gris cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, terminó impactando de frente contra un camión cisterna perteneciente a una empresa vinculada a los servicios petroleros.

Maria Isabel Sanchez

El choque se produjo cerca del cruce con calle Crouzeilles. La violencia del impacto fue tal que Perello Momberg murió en el acto, según confirmó la Policía.

La noticia de su fallecimiento comenzó a conocerse mientras todavía se desarrollaba el operativo en la zona. En los primeros momentos, los investigadores no contaban con información sobre la identidad del conductor fallecido y únicamente habían podido establecer que se trataba de un hombre de 43 años domiciliado en Plottier.

Con el avance de las actuaciones, finalmente se pudo confirmar la identidad.

Un choque que todavía se investiga

El accidente fue advertido inicialmente por efectivos de la Comisaría 18, que se encontraron con la escena mientras realizaban tareas en el sector. Luego se desplegó un importante operativo para asistir a las personas involucradas y preservar el lugar del siniestro.

El comisario Luis Villanueva, de la Comisaría Quinta, confirmó que el conductor del Corsa falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. También explicó que Bomberos de la Policía debió intervenir porque uno de los vehículos comenzó a incendiarse.

El otro protagonista del choque fue un joven de 23 años que conducía el camión cisterna. De acuerdo con la información aportada por la Policía, el camionero fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

Maria Isabel Sanchez

Por el momento, no está establecido cuál de los dos vehículos cruzó hacia el carril contrario. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el Corsa podría haber intentado realizar un adelantamiento y, durante esa maniobra, se habría producido el impacto frontal contra el camión.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada. Desde la Policía remarcaron que será necesario esperar el resultado de las pericias accidentológicas para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Después del impacto, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía, personal de Tránsito, especialistas en Accidentología y equipos forenses. Las tareas estuvieron orientadas tanto a la asistencia como al relevamiento de la escena.