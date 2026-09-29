Buscan a un menor y a tres adultos desaparecidos en Neuquén

Emitieron una Alerta Nati por el adolescente en las últimas horas. Otros dos son de mediana edad y el restante es un anciano.

La Policía de la provincia informó que cuatro personas se encuentran desaparecidas en la provincia de Neuquén . Se trata de tres adultos y un adolescente por el cual se emitió una Alerta Nati para dar con su paradero.

El menor es se encuentra desaparecido y es intensamente buscado por la fuerza policial. No sería la primera vez que se ausenta sin aviso de su domicilio. Thiago Aaron Sáez , es un adolescente de 17 años, cuya denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena de esta ciudad.

Según la descripción de sus características físicas, el menor de edad tiene contextura física delgada y una altura de 1,72 metros. Además, es de tez blanca, ojos marrones, cabello corto y negro.

Al momento de su desaparición, vestía campera verde, remera negra y zapatillas de color negro.

La Policía solicita que, ante cualquier información, la población se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con la Comisaría 17 al teléfono (299) 4430098.

Un anciano desaparecido en Centenario

Un adulto mayor desapareció este último sábado 26 de septiembre y todavía es buscado, de acuerdo a la Policía de la provincia.

Se trata de José Celindo Millahueque Quiñenao, de 76 años, con residencia en la ciudad de Centenario, de quien se tuvo contacto hasta las 9.30.

De acuerdo a la denuncia, es de contextura física delgada, de 1,65 metros de altura, de nacionalidad argentina, tez trigueña y cabellos cortos canosos.

Al momento de ausentarse vestía un gorro de lana gris, campera gris, pantalón verde oscuro y zapatillas azules.

Ante cualquier información comunicarse a la Fiscalía de Homicidios o bien a la Comisaría 5° al (299) 4891527.

Desaparecidos en la capital

Una mujer de 30 años también es buscada desde las últimas 24 horas. Según la información policial, Daniela Delfina Hernández se encuentra desaparecida desde el lunes entre las 12 y las 17.50.

De acuerdo a la descripción de quien radicó la denuncia, indica que tiene una altura de 1,55 metros, contextura física delgada, tez trigueña, ojos negros y cabellos castaños, lacios y largos.

Intervine la Guardia de Juzgado de Familia y ante cualquier información comunicarse al (299) 4569787.

La tercera persona que es intensamente buscada por estas horas es un joven de 29 años de esta capital. Su identidad es Nicolás Abraham Miguel, de nacionalidad argentina, quien se encuentra desaparecido desde el viernes 25 de septiembre.

La descripción de su aspecto físico da cuenta de que tiene una altura de 1.69 metros, tez blanca, cabellos cortos ondulados negros y ojos oscuros. Su contextura física es delgada.

La información policial indica que fue visto por última vez en las calles Pérez Novella y Dr. Abraham de esta ciudad.

Se agregó que al momento de ausentarse vestía un camperón negro, pantalón negro y zapatillas negras.

Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y ante cualquier información comunicarse con la Comisaria 3° al (299) 6300410.

Qué es la Alerta Nati

En la provincia de Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010. El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.