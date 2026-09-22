Buscan a dos kayakistas perdidos en pleno temporal: el video del momento antes de desparecer

Los dos hombres decidieron salir en los kayak a pesar del meteorológica por vientos de hasta 90 km/h.

Los hombres de 64 y 43 años ingresaron alrededor de las 10 de la mañana de este lunes.

Por estas horas se lleva adelante la desesperada búsqueda de dos kayakistas que desaparecieron tras ingresar al mar en Santa Teresita , en la costa bonaerense. Uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para avisar que tenían problemas para regresar a la costa.

Los hombres de 64 y 43 años ingresaron alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, pese a la alerta naranja por fuertes vientos a 90 km/h. Si bien el alerta ya finalizó, las condiciones en el mar siguen siendo complejas, con viento persistente mar adentro y un importante oleaje.

Al momento de comunicarse telefónicamente para pedir auxilio, precisaron que se encontraban a la deriva frente a la calle 29 de Santa Teresita, a más de tres kilómetros de la costa . A esta altura encontraron una camioneta en la que se habrían trasladado hasta allí.

El video del momento previo a la desaparición

Momentos precios a la desaparición, un vecino de la ciudad grabó a los hombres navegando mar adentro. Las imágenes fueron difundidas por la radio local FM La Marea.

Allí un vecino identificado como Ariel decidió grabar para mostrar cómo estaban las condiciones del mar en medio del temporal: "Hay que meterse a andar en kayak hoy eh, el mar está muy lindo, calmo. Parece calmo pero es peligroso", advirtió.

Durante la grabación, el vecino describe las condiciones de la jornada y advierte sobre la presencia de un fuerte viento de tierra, pese a que desde la costa el mar aparentaba estar tranquilo.

"Son pescadores, pero están lejos igual", comentó mientras enfoca a los kayakistas, que se encontraban lejos de la costa. El registro aporta una referencia sobre las condiciones del mar cuando ambos navegaban.

Como parte del operativo también se difundieron las características de las dos embarcaciones utilizadas, con el objetivo de facilitar su identificación durante la búsqueda: uno de los kayaks es un Karku de color verde y el otro es un Escualo de color turquesa.

Con el correr de las horas, el operativo se amplió con el despliegue de dos embarcaciones de superficie, patrullajes a pie y en vehículos por la playa, y el envío de un avión desde la Estación Aérea San Fernando, el cual sobrevuela el área en condiciones severas por lloviznas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Asimismo, el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegan en la zona.

Encontraron muerto a un kayakista en Lago Pellegrini

A finales de agosto, el hallazgo sin vida de Miguel Lorca, el vecino de Cinco Saltos que había desaparecido el jueves tras salir a remar en su kayak por el Lago Pellegrini.

El cuerpo fue localizado luego de casi dos días de un intenso operativo de búsqueda que combinó rastrillajes terrestres, recorridas sobre el agua y el uso de drones para cubrir los sectores de más difícil visibilidad del lago.

Según pudo reconstruir LM Cipolletti, los equipos especializados retomaron esta mañana las tareas suspendidas el viernes por la falta de luz solar, concentrando el trabajo en los sectores señalados previamente mediante los sobrevuelos con drones.