El hombre en su camioneta hasta el puesto de venta que tenía su esposa y la asesinó a sangre fría. Los detalles del brutal femicidio.

Mató a su pareja de un disparo en la cabeza mientras vendía huevos y después intentó suicidarse.

Un nuevo femicidio se registró en el país. Una mujer se encontraba en su puesto de venta de huevos, cuando su pareja se acercó al lugar y la asesinó a sangre fría.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas del lunes en el kilómetro 57 de la autopista Panamericana. En esta zona conocida como "El Panchito" la víctima, identificada como Mónica Ligorria de 49 años, tenía su puesto de trabajo.

Al lugar se acercó Hernán Ayerbe de 57 años, quien tras una breve discusión le efectuó tres disparos de arma de fuego con una pistola calibre 22 largo, uno de los cuales impactó en la cabeza de la víctima, hiriéndola de gravedad.

Rápidamente, Mónica fue traslada al Hospital Central de Pilar donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico. Y lamentablemente a lass 20 horas se confirmó su fallecimiento.

El femicida fue detenido tras su intento de quitarse la vida

Según trascendió, tras los disparos el femicida abordó su camioneta Renault Master de color blanco, rumbo a la ciudad bonaerense de Campana donde reside y se dio a la fuga.

A la altura del kilómetro 70 de la colectora, Ayerbe se detuvo, abrió la puerta del vehículo y se efectuó un disparo con el arma con la que acababa de balear a su pareja.

Ante esta situación, las fuerzas policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la región y lograron localizarlo. En el lugar se encontró el arma con el que había cometido la agresión y con la cual también intentó quitarse la vida.

Fue trasladado consciente y sin riesgo de vida a un hospital de Campana, donde se constató que presentaba una lesión en la cabeza. Fue incomunicado y se le asignó una custodia policial, mientras que el vehículo utilizado en la fuga fue incautado y quedó a disposición de la Justicia.

Tal como pudo saber El Diario de Pilar, en la madrugada de este martes fue trasladado a una dependencia policial pilarense, donde permanece detenido.

La denuncia previa por violencia de género

El medio local Pilar de Todos, reveló que Ligorria había denunciado previamente al agresor por violencia de género ante la Comisaría de la Mujer de Pilar. Asimismo, señalaron que el agresor atravesaba problemas de salud y económicos.

El caso fue caratulado como femicidio y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Pilar, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 7 de dicho departamento judicial.

Las impactantes imágenes del ataque a la mujer asesinada de 53 puñaladas

Por primera vez, se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad que registró parte del femicidio contra Romina Calvo, asesinada el 13 de agosto en la casa que compartía con su esposo, Walter Verón. La grabación muestra parte de la secuencia previa al crimen.

En las imágenes se observa el desplazamiento de ambos por el interior de la vivienda y algunos de los momentos que precedieron a la agresión. El registro fue incorporado a la investigación del femicidio.

La mujer fue asesinada de 53 puñaladas y Verón quedó acusado por el crimen. La Justicia lo procesó con prisión preventiva mientras continúa la investigación.