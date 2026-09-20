Crimen en Perú: asesinaron a una periodista que era candidata al Gobierno Regional de Áncash

La periodista Susy Ysabel Aponte Polo , de 43 años, fue asesinada este sábado en Perú , mientras participaba de actividades vinculadas a su campaña política en la zonda de Caraz, Áncash . El ataque ocurrió en una zona cercana al mercado de la ciudad.

La comunicadora desarrollaba tareas de campaña de cara a su candidatura al Gobierno Regional de Áncash . El hecho generó conmoción en la localidad y quedó bajo investigación de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias del ataque.

Aponte Polo, conocida como “La China” Polo , era candidata por el movimiento Socios por Áncash . Según reportes de medios locales, se encontraba realizando actividades proselitistas en las inmediaciones del mercado de Caraz cuando fue asesinada.

De acuerdo con información difundida por Exitosa Trujillo, citando reportes preliminares de la Policía Nacional, uno de los presuntos implicados en el crimen habría sido detenido. Las circunstancias exactas del asesinato aún son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se produjo durante la actividad política y tuvo como consecuencia dos personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Ambas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Entre ellas se encontraba Aponte Polo, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que el otro hombre permanecía bajo atención médica.

El hecho fue confirmado públicamente por dirigentes y candidatos de la región. Entre ellos, Valentín Fernández, candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote, expresó sus condolencias a los familiares de la comunicadora y reclamó que se lleve adelante una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.

Un detenido y una investigación en curso

Luego del asesinato, la Policía Nacional del Perú detuvo a un ciudadano extranjero señalado preliminarmente como presunto autor del crimen. Durante el procedimiento, los agentes le incautaron una pistola y posteriormente el sospechoso quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las diligencias correspondientes.

La investigación también cuenta con la intervención del Ministerio Público, que trabaja para reconstruir la secuencia del ataque, determinar el móvil y establecer si hubo otras personas involucradas. Por el momento, las autoridades no dieron por confirmada una hipótesis sobre las razones que llevaron al asesinato.

El jefe de la Región Policial Áncash, Eduan Díaz Díaz, se dirigió hacia Huaraz acompañado por equipos especializados de Homicidios e Inteligencia, que participan de las pesquisas y de la recolección de evidencias. Entre las medidas adoptadas se encuentra el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector donde ocurrió el ataque.

La Fiscalía investiga el caso como feminicidio

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió una investigación preliminar por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables de la muerte de Aponte Polo.

La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui, junto con cuatro fiscales adjuntos y agentes de la Policía Nacional, participa de las diligencias destinadas a reunir elementos que permitan esclarecer el crimen. Entre las primeras actuaciones se dispuso el levantamiento del cadáver y la recopilación de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

El Ministerio Público señaló que también se llevan adelante otras diligencias consideradas urgentes para establecer las circunstancias exactas del asesinato y determinar las responsabilidades correspondientes. La investigación continúa abierta.

Había denunciado amenazas antes de ser asesinada

En los días previos al crimen, “La China” Polo había advertido públicamente que había recibido amenazas contra su vida. La comunicadora utilizó sus redes sociales para informar sobre estas intimidaciones, en un contexto en el que combinaba su actividad periodística con su participación en la campaña electoral.

Aponte Polo había adquirido notoriedad en redes sociales por sus denuncias y cuestionamientos a distintos personajes de la región. Desde sus plataformas digitales difundía información vinculada con presuntos casos de corrupción y otros temas de interés para Áncash.

Además, horas antes del ataque había anunciado que tenía previsto emitir un nuevo programa de “China Polo Dominical” a las 20. En el adelanto había señalado que abordaría distintos temas, entre ellos el historial de un candidato a la alcaldía de Huaraz, cuestiones relacionadas con el manejo del agua en Áncash y una investigación vinculada con Ferreñafe y Chiclayo.

La periodista participaba de la campaña electoral

El asesinato ocurrió en plena campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Aponte Polo había participado el 15 de septiembre en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash.

Su candidatura por Socios por Áncash la había llevado a realizar recorridas y actividades proselitistas en distintos puntos de la región. El ataque se produjo precisamente durante una de esas actividades, pocos días antes de los comicios previstos para el 4 de octubre de 2026.

La situación generó preocupación entre las autoridades electorales y organismos vinculados con la seguridad de los candidatos, debido a que el crimen ocurrió mientras se desarrollaban actividades propias de la campaña.

Reclamos para reforzar la seguridad de los candidatos

Después del asesinato, el Gobierno Regional de Áncash emitió un comunicado en el que condenó el crimen y reclamó una respuesta de las autoridades nacionales. La institución pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional establecer un cerco policial para identificar y capturar a los responsables.

También solicitó que se convoque de manera urgente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para analizar medidas frente a la inseguridad en la región. Entre sus pedidos incluyó además la implementación de medidas de protección para los candidatos que participan de las elecciones.

La entidad recordó que anteriormente había solicitado un incremento de la seguridad en Áncash y, luego del asesinato de “La China” Polo, volvió a reclamar una respuesta del Gobierno Nacional.

La ONPE pidió extremar las medidas de protección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también se pronunció tras conocerse el asesinato y pidió a los organismos responsables de la seguridad mantenerse alertas durante la campaña electoral.

El organismo señaló que las candidaturas realizan recorridos, actos y actividades en espacios públicos, por lo que consideró necesario reforzar las medidas de protección para quienes participan de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ONPE indicó además que continuará coordinando con las autoridades competentes las acciones necesarias para que los comicios puedan desarrollarse de manera segura y transparente. Las elecciones están programadas para el 4 de octubre.

Pronunciamientos de organismos electorales y de prensa

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Aponte Polo. El organismo reclamó que las autoridades actúen con diligencia para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

La Defensoría del Pueblo también rechazó el ataque y pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional avanzar de manera inmediata en la investigación. Además, informó que personal de la institución realizó un seguimiento de la atención de las personas heridas y llamó a la población de Caraz a mantener la calma luego de las manifestaciones registradas tras la detención de un sospechoso.

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana reclamó una investigación exhaustiva y pidió esclarecer también el móvil del homicidio. El Colegio de Periodistas de Lima manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad de quienes realizan tareas de investigación y difusión de información en medios digitales y solicitó que se identifique tanto a los responsables materiales como intelectuales.

El Ministerio del Interior confirmó la captura

El Ministerio del Interior de Perú confirmó que la Policía logró identificar y capturar a un presunto responsable del asesinato. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

La cartera aclaró que, mientras las diligencias permanecen en curso, no se formularán hipótesis sobre el móvil del crimen. La determinación de las responsabilidades quedará a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de acuerdo con el avance de la investigación.

El caso permanece abierto y las autoridades todavía deben establecer las circunstancias exactas del ataque, determinar si hubo otros involucrados y esclarecer el móvil del asesinato de Susy Aponte Polo, ocurrido durante su actividad de campaña en Caraz.