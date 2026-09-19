Atención: por el mal clima, la Feria del Libro cambió su fecha de cierre

El evento tenía previsto que su último día fuera este domingo. Sin embargo, ante las condiciones climáticas previstas, realizaron una importante modificación.
La 13° Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” de Neuquén entró en su recta final y debido a las condiciones climatológicas sufrió un importante cambio. El evento, que reúne a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores, tenía previsto que daría cierre mañana domingo.
Sin embargo, este viernes por la noche, a través de las redes sociales oficiales, informaron la modificación de la grilla.
De acuerdo a la comunicación, explicaron que este sábado 19, extendieron el horario de la Feria del Libro. El evento tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central desde las 10 y hasta las 00.
“Sí, ¡nos quedamos hasta la medianoche!”, expresaron en el posteo.
Cuándo termina la Feria del Libro 2026
Además, en el posteo explican también que el domingo 20 “debido a las condiciones climáticas previstas, la Feria permanecerá cerrada”.
Por este motivo, invitan al público y a los vecinos a disfrutar juntos “de nuestro último día de Feria”.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
Cómo queda la grilla completa del último día de la Feria
Debido al adelantamiento del cierre de la Feria, la grilla completa para este sábado 19 quedó así:
11 horas - Auditorio M. M. Berbel
Charla “Aquellos Colectivos del Ayer. El transporte urbano que forjó nuestra identidad: Un encuentro de historia viva”, por Espacio Cultural “Neuquén del Ayer”.
12 horas - Auditorio M. M. Berbel
Ana Carolina Diby presenta “Corazón y bisturí”, Ed. ArS. Biografía histórica.
14 horas - Auditorio M. E. Walsh
Ana Paula Inostroza presenta “Quedarse cuando irse parecía más fácil”.
15 horas - Auditorio M. M. Berbel
Teatro “Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos”, por la Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA.
15 horas - Auditorio Irma Cuña
Yeidis Sucre González presenta “Cuentos para jugar y soñar”.
15 horas - Auditorio Irma Cuña
Charla-taller “¡Yo Escribo!”. La app neuquina para escritores de todo el mundo, por Diego Fabián Gómez.
16 horas - Auditorio M. M. Berbel
Recital poético “Esa palabra celebradora que nos hermana”, con autoras de Editorial Tanta Ceniza.
16 horas - Auditorio Irma Cuña
Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero.
17 horas - Carpa Prensa
Charla “Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826”, por Armando Mario Márquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue.
17 horas - YPF Biblioteca
Charla sobre “Borges, Ginebra y los expresionistas”, por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.
17 horas - Auditorio M. M. Berbel
Federico Watkins presenta “Honda humanidad”, Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins.
17 horas - Auditorio Irma Cuña
Charla “Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable”, por Pablo Montanaro.
17 horas - Auditorio M. E. Walsh
Charla “Mariane Satrapi - Persépolis - La vida hecha obra”, por Patricio Denegri.
18 horas - Auditorio M. M. Berbel
La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro “Afrodita”, de El Ateneo.
18 horas - Auditorio Irma Cuña
Gabriela Souto presenta “¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo”, Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue.
18 horas - Auditorio M. E. Walsh
Taller de escritura para las infancias “Instrucciones para jugar”, coordinado por Nina Jäger.
18 horas - Carpa Rayuela
Editorial Ruedamares presenta sus novedades: “El descuido de lo leve”, poemario de Leticia Godoy, y “Rondas al sol”, poesía para infancias de Paula Asencio. Stand 93, Carpa Rayuela.
18 horas - Carpa Prensa
Marcela Ferreyra presenta “Flores de la Patagonia”.
De 18 a 20 horas - Carpa YPF
Presentación del libro “La amante de Cat”, de la escritora Graciela López. Sala de lectura de la Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, ATEN Neuquén.
19 horas - Auditorio M. M. Berbel
La Municipalidad de Neuquén presenta “Neuquén, la capital que más crece”.
19 horas - Auditorio Irma Cuña
Renata Matkovic Canevaro presenta “El tren de madrugada”.
19 horas - Auditorio M. E. Walsh
Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan “Mi historia, nuestra historia”.
19 horas - Carpa Prensa
Mariana Rulli, Lucía Zanfardini y Javier Torres Molina presentan “Mujeres y dictadura”. Editorial UNRN, Universidad Nacional de Río Negro. Acompaña APDH.
20 horas - Auditorio M. M. Berbel
Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo “Historias de amor y de muerte”.
20 horas - Auditorio Irma Cuña
Horacio Margenet, de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta “Branario” (antología) y “Crónicas Bomberiles”, de Martín Comesaña.
20 horas - Auditorio M. E. Walsh
María Victoria Vagnoni presenta “Más allá del secreto de las lámparas”.
20 horas - Carpa Rayuela
Pablo Lautaro presenta “Microdistancias literarias”, de Ediciones de la Rueca. Microficción, stand 71, Escritores Independientes.
21 horas - Auditorio Irma Cuña
Charla “Cuidar con el alma”. Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones.
21 horas - Auditorio M. E. Walsh
Guillermo Olivera presenta “Terroir de la Patagonia Argentina”, una guía enoturística y un recorrido enológico por la Patagonia argentina.
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