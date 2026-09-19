Atención: por el mal clima, la Feria del Libro cambió su fecha de cierre

El evento tenía previsto que su último día fuera este domingo. Sin embargo, ante las condiciones climáticas previstas, realizaron una importante modificación.

La Feria del libro se acerca a su fin y se conocieron algunas modificaciones.

La 13° Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel ” de Neuquén entró en su recta final y debido a las condiciones climatológicas sufrió un importante cambio. El evento, que reúne a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores, tenía previsto que daría cierre mañana domingo.

Sin embargo, este viernes por la noche, a través de las redes sociales oficiales, informaron la modificación de la grilla.

De acuerdo a la comunicación, explicaron que este sábado 19 , extendieron el horario de la Feria del Libro. El evento tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central desde las 10 y hasta las 00.

“Sí, ¡nos quedamos hasta la medianoche!”, expresaron en el posteo.

Maria Isabel Sanchez

Cuándo termina la Feria del Libro 2026

Además, en el posteo explican también que el domingo 20 “debido a las condiciones climáticas previstas, la Feria permanecerá cerrada”.

Por este motivo, invitan al público y a los vecinos a disfrutar juntos “de nuestro último día de Feria”.

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición cuenta con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.

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Cómo queda la grilla completa del último día de la Feria

Debido al adelantamiento del cierre de la Feria, la grilla completa para este sábado 19 quedó así:

11 horas - Auditorio M. M. Berbel

Charla “Aquellos Colectivos del Ayer. El transporte urbano que forjó nuestra identidad: Un encuentro de historia viva”, por Espacio Cultural “Neuquén del Ayer”.

12 horas - Auditorio M. M. Berbel

Ana Carolina Diby presenta “Corazón y bisturí”, Ed. ArS. Biografía histórica.

14 horas - Auditorio M. E. Walsh

Ana Paula Inostroza presenta “Quedarse cuando irse parecía más fácil”.

15 horas - Auditorio M. M. Berbel

Teatro “Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos”, por la Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA.

15 horas - Auditorio Irma Cuña

Yeidis Sucre González presenta “Cuentos para jugar y soñar”.

15 horas - Auditorio Irma Cuña

Charla-taller “¡Yo Escribo!”. La app neuquina para escritores de todo el mundo, por Diego Fabián Gómez.

16 horas - Auditorio M. M. Berbel

Recital poético “Esa palabra celebradora que nos hermana”, con autoras de Editorial Tanta Ceniza.

16 horas - Auditorio Irma Cuña

Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero.

17 horas - Carpa Prensa

Charla “Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826”, por Armando Mario Márquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue.

17 horas - YPF Biblioteca

Charla sobre “Borges, Ginebra y los expresionistas”, por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.

17 horas - Auditorio M. M. Berbel

Federico Watkins presenta “Honda humanidad”, Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins.

17 horas - Auditorio Irma Cuña

Charla “Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable”, por Pablo Montanaro.

17 horas - Auditorio M. E. Walsh

Charla “Mariane Satrapi - Persépolis - La vida hecha obra”, por Patricio Denegri.

18 horas - Auditorio M. M. Berbel

La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro “Afrodita”, de El Ateneo.

18 horas - Auditorio Irma Cuña

Gabriela Souto presenta “¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo”, Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue.

18 horas - Auditorio M. E. Walsh

Taller de escritura para las infancias “Instrucciones para jugar”, coordinado por Nina Jäger.

18 horas - Carpa Rayuela

Editorial Ruedamares presenta sus novedades: “El descuido de lo leve”, poemario de Leticia Godoy, y “Rondas al sol”, poesía para infancias de Paula Asencio. Stand 93, Carpa Rayuela.

18 horas - Carpa Prensa

Marcela Ferreyra presenta “Flores de la Patagonia”.

De 18 a 20 horas - Carpa YPF

Presentación del libro “La amante de Cat”, de la escritora Graciela López. Sala de lectura de la Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, ATEN Neuquén.

19 horas - Auditorio M. M. Berbel

La Municipalidad de Neuquén presenta “Neuquén, la capital que más crece”.

19 horas - Auditorio Irma Cuña

Renata Matkovic Canevaro presenta “El tren de madrugada”.

19 horas - Auditorio M. E. Walsh

Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan “Mi historia, nuestra historia”.

19 horas - Carpa Prensa

Mariana Rulli, Lucía Zanfardini y Javier Torres Molina presentan “Mujeres y dictadura”. Editorial UNRN, Universidad Nacional de Río Negro. Acompaña APDH.

20 horas - Auditorio M. M. Berbel

Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo “Historias de amor y de muerte”.

20 horas - Auditorio Irma Cuña

Horacio Margenet, de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta “Branario” (antología) y “Crónicas Bomberiles”, de Martín Comesaña.

20 horas - Auditorio M. E. Walsh

María Victoria Vagnoni presenta “Más allá del secreto de las lámparas”.

20 horas - Carpa Rayuela

Pablo Lautaro presenta “Microdistancias literarias”, de Ediciones de la Rueca. Microficción, stand 71, Escritores Independientes.

21 horas - Auditorio Irma Cuña

Charla “Cuidar con el alma”. Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones.

21 horas - Auditorio M. E. Walsh

Guillermo Olivera presenta “Terroir de la Patagonia Argentina”, una guía enoturística y un recorrido enológico por la Patagonia argentina.