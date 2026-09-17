El video de un milagro: una nena se salvó de ser atropellada por centímetros

Una cámara de seguridad vecinal registró el impresionante choque entre dos camionetas que terminó incrustada en el jardín de una casa.

Una nena se salvó de ser atropellada por centímetros en Junín de los Andes. Gentileza "En contacto con la gente".

Cerca de las 14 horas de hoy, el populoso barrio Lanín de Junín de los Andes volvió a ser escenario de un violento siniestro vial que pudo terminar en tragedia.

El hecho ocurrió en la conflictiva esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, a solo 100 metros del acceso a la ruta nacional 40, una arteria de tierra muy transitada por vehículos y motocicletas a alta velocidad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una Renault Kangoo blanca y una Toyota Hilux gris plata. Producto del fuerte impacto, la pick-up perdió el control, derribó por completo la reja perimetral negra y terminó incrustada en el patio delantero de una vivienda, a centímetros de la pared.

El milagro en segundos

Gracias a una cámara de seguridad vecinal se pudo registrar la secuencia completa, que estremece.

En las imágenes se observa que segundos antes de la colisión, una nena con ropa y mochila color rosa caminaba sola por la vereda, justo por el sector donde la Hilux terminaría ingresando. La menor pasa, sale de cuadro, y en menos de tres segundos después la camioneta embiste la reja a gran velocidad en ese mismo punto.

Si la nena se frenaba a atarse un cordón, si se distraía un instante, era arrollada entre la reja y la camioneta. Se salvó de milagro. Antes de ella, también había pasado un hombre con un niño pequeño por la misma esquina.

Una esquina con antecedentes y a metros de tres escuelas

De acuerdo a fuentes propias a las que accedió LM Neuquén, es la segunda vez en poco tiempo que a esta misma vecina le ingresa un vehículo a su propiedad tras un choque en esa intersección.

El dato genera aún más preocupación porque se trata de una zona rodeada de establecimientos educativos: a una cuadra se encuentran la escuela 187 “Ernesto Comelli”, la EPET 4 y la escuela especial 9 "Ruca Antú".

Hoy, de milagro, la tragedia no fue mayor. Los vecinos remarcaron que este jueves los establecimientos tuvieron jornada institucional, por lo que no hubo la circulación habitual de estudiantes que transitan a diario por esa calle. De haber sido un día normal, a esa hora la vereda estaría llena de chicos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes y una dotación de la Central 3 de Bomberos Voluntarios, convocada por prevención y para el posterior retiro de la camioneta del interior del domicilio. Ambos conductores fueron trasladados al hospital local.