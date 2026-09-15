Impresionante vuelco y choque en pleno centro de Neuquén: una mujer quedó atrapada en la camioneta

El accidente ocurrió este martes al mediodía en Jujuy y Elordi. Debieron intervenir los Bomberos para rescatar a la conductora.

Un impresionante vuelco interrumpió la calma del mediodía de este martes, en pleno centro de Neuquén. Una mujer que circulaba a bordo de una camioneta Kangoo volcó en la esquina de las calles Jujuy y Elordi , lo que motivó un importante e inmediato despliegue policial y de rescate que obligó al corte provisorio del tránsito en la zona.

El fuerte accidente provocó un gran susto entre los demás conductores, transeúntes y comerciantes de la zona, quienes rápidamente acudieron al sector para intentar brindar auxilio inicial a la víctima.

Tras el imprevisto impacto, debieron intervenir de urgencia los Bomberos para lograr rescatar del interior del habitáculo a la conductora del vehículo. La camioneta terminó recostada sobre uno de sus laterales e impactó violentamente contra un vehículo que se encontraba estacionado en la puerta de una conocida heladería.

Sebastián Fariña Petersen

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial precisa respecto a cómo fue la dinámica exacta del vuelco. Sin embargo, se confirmó que en el hecho también se vieron afectados otros dos autos, uno de los cuales también permanecía estacionado en la vereda opuesta al lugar exacto del vuelco.

Además del personal de Bomberos, se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir médicamente a la mujer involucrada.

Sebastián Fariña Petersen

Martes de accidentes: otro fuerte choque en el oeste

Este martes, a primera hora de la mañana, también se registró un fuerte accidente de tránsito entre un auto y una moto en calle Gobernador Denis y República de Italia. De acuerdo a lo relevado uno de los conductores resultó gravemente lesionado y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital.

Los protagonistas del siniestro ocurrido alrededor de las siete de la mañana fueron el conductor de un Peugeot 306 gris y una moto azul, que quedó tirada y dañada sobre el asfalto.

De acuerdo a información policial el motociclista sufrió politraumatismos, sin riesgo de vida. En tanto, realizaron el alcotest al automovilista que dio resultado negativo.

Por su parte, el relato de la víctima, quien refirió que vive cerca del lugar, en barrio Villa Ceferino, indicó que circulaba por Gobernador Denis hacia su trabajo. En la intersección con República de Italia permitió el paso de un auto y se encontró con una moto que se acercaba en descenso por la pendiente a gran velocidad.

Lamentablemente, el automovilista terminó impactando a la moto con el sector delantero derecho tras lo cual el motociclista perdió el control y terminó golpeando contra el suelo.