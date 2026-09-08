Un vuelco impactante y grandes ganadores en Centenario

Se disputó una nueva fecha del TC Neuquino y del Turismo Pista del Valle el último fin de semana y pasó de todo.

Fue un fin de semana atractivo para las categorías regionales en Centenario , que volvieron a ofrecer un buen espectáculo en el autódromo neuquino. La fecha, correspondiente a la tradicional competencia en homenaje a Juan Carlos López , reunió a 58 autos y una importante cantidad de público. La actividad tuvo protagonistas destacados en cada divisional, un vuelco impactante y carreras que se definieron con diferencias muy ajustadas.

El accidente se dio en la Clase 2 del Turismo Pista del Valle entre los FIAT Uno de Oscar Gensabella (79) y Marcos Radulescu (10). Las imágenes demuestran que fue un impacto fuerte, aunque no revistió mayores problemas para los pilotos.

Luego del golpe, el auto de Gensabella, que tuvo a Facundo Miguel como invitado, dio vueltas en el aire.

Los resultados

La Clase 3 del Turismo Pista del Valle tuvo un claro dominador. Iván Eberle, entre los titulares, e Isidro Fernández, entre los invitados, fueron los grandes protagonistas del fin de semana. Ambos consiguieron la pole, ganaron sus respectivas series y también se impusieron en las finales, con el VW Gol del Borghese Competición y la preparación de motores de Tito Etchegaray.

Eberle logró así su tercer triunfo de la temporada. En la final superó por 2s2 a Alejandro López y por más de ocho segundos a Juan Cortina. En la carrera de invitados, Fernández se impuso sobre Camilo Echevarría, a más de siete segundos, y Andrés Tomini.

En la Clase 2, Germán González también tuvo un sábado y domingo perfectos: fue el más rápido en clasificación, ganó la serie y posteriormente la final. El piloto de Choele Choel volvió a festejar después de cuatro fechas. Benjamín Zuain y César Bacigaluppe completaron el podio. Entre los invitados, Franco Rossomanno se quedó con la victoria, seguido por Walter Estebanez y Tomás Baeza, luego de las exclusiones de Facundo González, Luciano Ghio y Agustín Zuain.

El TC Neuquino tuvo como vencedor a Omar Della Gáspera, quien también ganó clasificación, serie y final. Fue su segundo triunfo del año y alcanzó a Fabricio Becerra en la estadística. Claudio Sepúlveda terminó segundo a apenas 289 milésimas, mientras Walter Pozzi fue tercero. En el TC Pista ganó Omar Ocampo.

La Clase 1 tuvo finales diferentes a sus clasificaciones y series. Cristian Geslowsky ganó entre los titulares, mientras Agustín Maraschini lo hizo entre los invitados. En la Clase 1 600, finalmente, festejó Santiago Martínez, acompañado por Fernando Rodríguez y Guillermo Paredes en el podio.

La próxima fecha será la sexta del campeonato, prevista para el 3 y 4 de octubre.