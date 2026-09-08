La terrible piña de un jugador a un juez de línea en un partido senior entre Racing y San Miguel: el video

En el duelo disputado en el predio Tita Mattiussi por el Torneo Clausura se registró un hecho violento por el que suspendieron el partido. Qué dijeron

La terrible piña de un jugador a un juez de línea en un partido senior

El fútbol senior de la Argentina registró un hecho polémico en el encuentro que tuvo como protagonista a los clubes Racing y San Miguel . Es que durante la séptima fecha del Torneo Clausura , que se desarrolló en el predio Tita Mattiussi , un jugador del elenco verdiblanco agredió a uno de los líneas que integraban la terna arbitral.

El 3-3 final en el resultado del encuentro terminó como una anécdota. Las miradas y opiniones quedaron centradas en la actitud del jugador del Trueno Verde. Es que en una jugada rápida, el árbitro terminó sancionando una falta que, según los registros visuales, parecería bien sancionada. Sin embargo, un jugador estalló y le pegó una piña al línea.

"Tratamos de que la gente venga a disfrutar, este tipo de cosas no deberían suceder más. Nosotros venimos a trabajar, aunque tengamos un error, que puede ser involuntario, no justifica ninguna acción física. Pasamos un mal momento y está bastante golpeado. Lamentamos mucho lo que pasó", dijo el árbitro tras suspender el encuentro.

Racing fue contundente con su postura sobre la agresión

"Racing club senior oficial repudia totalmente todo este tipo de agresiones, cansado ya de que los equipos vengan al predio de Tita nuestra casa a querer tratar ganar los partidos de guapos con semejante patada descalificadora y terrible piña al árbitro, un muchacho que solo viene a adquirir experiencia para ser árbitro profesional el día de mañana, nuestra solidaridad y siempre nuestro apoyo para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más", escribieron en la cuenta oficial del equipo.

San Miguel hizo su descargo

El equipo de San Miguel, a través de redes sociales dejó laro que "desde nuestro equipo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante el último partido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea".

Indicaron que reconocen "que fue una actitud equivocada y que no representa los valores que queremos transmitir como equipo ni como institución. Esperamos sinceramente que el juez de línea se encuentre bien y queremos hacerle llegar nuestro respeto y nuestras disculpas".

Y agregaron: "El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse".

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En el comunicado recalcaron que "como equipo, repudiamos cualquier acto de violencia o falta de respeto dentro de una cancha. Podemos equivocarnos, podemos protestar una decisión o vivir el partido con intensidad, pero a menudo debemos mantener el respeto hacia quienes forman parte del juego".

Indicaron: "El fútbol es una fiesta, un espacio de encuentro y de unión. Nunca debe convertirse en un lugar de violencia u odio. Reiteramos nuestras disculpas y nuestro compromiso de que hechos como este no vuelvan a suceder".

Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina deberá tomar decisiones y sancionar a los jugadores involucrados.