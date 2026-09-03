En medio de las críticas por su gestión, Diego Milito lanzó una fuerte frase sobre Gustavo Costas

El presidente de Racing, muy cuestionado por los hinchas de la Academia, decidió hablar con la prensa y respondió sobre varios temas.

El mal momento futbolístico de Racing volvió a poner a Diego Milito en el centro de la escena. Con el equipo lejos de los primeros puestos y el malestar de los hinchas en aumento, el presidente de la institución habló sobre las decisiones de su gestión, realizó una autocrítica y explicó qué entiende por el “salto de calidad” que había prometido durante su campaña electoral.

Uno de los principales puntos sobre los que hizo autocrítica fue la renovación de Gustavo Costas . El dirigente reconoció que la decisión no fue acertada y admitió que en aquel momento no se contempló el desgaste que podía generar la continuidad del entrenador.

“Fue un error y lo asumo. En ese momento creíamos que era necesario porque había un plantel entero que se tiraba de cabeza por el entrenador. Después perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión”.

La definición de Milito llega en medio de un presente que genera preocupación entre los hinchas. Racing se encuentra, por el momento, fuera de las competiciones internacionales de 2027 y todavía no logró encontrar la regularidad esperada con el nuevo cuerpo técnico.

"FUE UN ERROR HABERLE RENOVADO A GUSTAVO COSTAS"



Diego Milito sobre la salida del exentrenador de Racing. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/ZhhDqiW67G — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 3, 2026

El mal presente

El presidente reconoció que los resultados están lejos de conformarlo, aunque pidió tiempo para el proceso que encabeza el actual entrenador.

“Estamos en un proceso. Es un equipo en formación con un nuevo cuerpo técnico que está plasmando su idea. No estamos contentos con los resultados, no me gusta ver a Racing donde está hoy”.

El “salto de calidad”, en el centro de las críticas

Otro de los aspectos que genera cuestionamientos alrededor de Milito es el significado de una de sus principales promesas de campaña: el “salto de calidad”.

Mientras buena parte de los hinchas esperaba que esa expresión estuviera vinculada principalmente con el crecimiento del equipo y la llegada de refuerzos de jerarquía, el presidente aclaró que se refería fundamentalmente al desarrollo institucional.

“Cuando hablé del salto de calidad, uno hablaba del salto de calidad institucional, y eso se percibe y se ve en el día a día. Yo entiendo que el fútbol es el corazón de la institución, entiendo a la gente, pero yo me refería al día a día, a seguir creciendo, a tener profesionales, a comprar un colegio como el que hicimos", afirmó Milito.

"Vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza que va a ser uno de los mejores de Sudamérica. El Sub 18 está jugando el Mundial de Clubes. Somos el único club en vestir Nike en Argentina. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares, a mí también me encantaría. Hay un presupuesto y todos los días voy a cuidar el patrimonio del club”, agregó.

El planteo vuelve a abrir el debate sobre las prioridades de la actual conducción. Mientras Milito destaca las obras y el crecimiento institucional, el equipo profesional atraviesa dificultades y el mercado de pases no estuvo acompañado por grandes inversiones.

En ese sentido, el presidente volvió a marcar los límites económicos de Racing y aseguró que su prioridad es evitar el endeudamiento.

La filtración del video y el mensaje de Milito

Otro episodio que generó polémica fue la filtración de un video en el que Milito aparecía dirigiéndose a empleados del club. El presidente cuestionó que se haya difundido una conversación que, según explicó, era de carácter privado, aunque reconoció su reacción frente a los momentos adversos: “El video fue algo privado e íntimo. No me gustó que se haya filtrado mi charla, pero yo también me enojo y sé lo que significa ganar y perder”.

La situación volvió a exponer el clima de tensión que atraviesa Racing, con una dirigencia que necesita resultados deportivos para acompañar el proyecto institucional que busca llevar adelante.

En cuanto al mercado de pases, Milito evitó realizar una evaluación definitiva y sostuvo que habrá que esperar para determinar si las incorporaciones cumplieron con las expectativas. Además, ratificó su respaldo al actual cuerpo técnico: “El mercado se evaluará con el tiempo”.

El partido contra Boca

Ahora, Racing afrontará la parte decisiva de la temporada con la necesidad de mejorar su rendimiento y recuperar terreno en la pelea por los objetivos deportivos. La Copa Argentina aparece como una de las principales oportunidades para cambiar el escenario.

El próximo gran desafío será ante Boca, por los cuartos de final del certamen. Según confirmó Milito, el encuentro “sería el 27 de septiembre en Córdoba”. El resultado de ese partido podría ser determinante no solo para el futuro deportivo de Racing, sino también para el clima que rodea a una gestión que, pese a sus explicaciones y su apuesta por el crecimiento institucional, continúa recibiendo fuertes críticas por el presente futbolístico del equipo.