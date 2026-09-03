¿Festejó antes de tiempo? El llamativo gesto de un jugador de Vélez en el penal errado

Un gesto del pibe Simón Escobar en el penal que tuvo Vélez para pasar de ronda en la copa Copa Argentina se hizo viral.

Boca se salvó de manera increíble el miércoles por la noche. Dilan Godoy falló un penal sobre la hora que podría haber marcado la continuidad del fortín en la Copa Argentina y la eliminación del equipo del Vasco Arruabarrena. Lo insólito de esa jugada que pudo cambiar el rumbo de la definición, fue el accionar de un compañero de quien ejecutó el tiro desde los doce pasos.

Es que una cámara del medio Tyc Sports registró un momento insólito que se vivió segundos previos a la ejecución del disparo.

Horas más tarde de esa jugada, se viralizó un video particular. Es que Simón Escobar , el joven jugador que ingresó sobre el final del partido , vivió la previa del penal con sus brazos extendidos hacia arriba en una postura que parecía ser de festejo y con una lenta caminata hacia el córner más cercano.

Sin embargo, al ver la ejecución de su compañero, reaccionó rápidamente y se metió nuevamente en el trámite del partido que le quedaban algunos minutos para que se concrete el final. Ese penal fallado marcó un quiebre en la noche y después el xeneize terminó quedándose con el pase a la próxima fase.

Cómo está Paredes

Según la información que trascendió, se trata de una situación "nada grave". La salida sería por una cuestión de precaución, debido a que se trataría de una contractura, en el mismo lugar donde se había lesionado contra Platense.

La noticia más importante para el xeneize es que el mediocampista viajará con el plantel rumbo a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, puntero del grupo B, el próximo sábado. A su vez, no se espera que le hagan estudios médicos y no habría lesión muscular.

Sin embargo, será preservado para el partido y evitar una posible lesión, entendiendo que tiene un duelo clave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, programada para el martes a las 21.30 en La Bombonera.

Qué dijo Arruabarrena

"Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos", dijo Arruabarrena en conferencia.

El técnico no lo pondrá de arranque en Mendoza, donde el once será mayormente alternativo.

Es probable que el Vasco apele a una rotación masiva, ya que el margen de error es exiguo y la visita a Mendoza se presenta como menos relevante en comparación al duelo internacional del martes. Entre otras novedades, podría producirse el debut como titular de Enner Valencia, quien hasta ahora no logró plasmar en cancha toda su jerarquía.

Poner un equipo 100% suplente le trae malos recuerdos al DT, ya que así fue como cosechó su primera y ruidosa derrota en este segundo ciclo en Boca: fue en el 0-3 ante Riestra, por la primera fecha del Clausura. Por eso, no se descarta que pueda mechar algunos titulares, seguramente a los que mejor vea físicamente en estos dos entrenamientos antes del sábado.

Con Álvaro Montero en el arco, la defensa podría contar con el regreso de Pellegrino por Facundo Herrera y los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal, por Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente. En el medio, con Paredes y Milton Delgado descartados, las opciones son menos. Por eso, Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte podrían ir de arranque junto a Camilo Rey Domenech. Kevin Zenón podría pelear por su chance en la mitad.

Arriba, Valencia iría de arranque por primera vez y sus dos acompañantes saldrían de entre Sebastián Villa, Alan Velasco y Leonel Flores. El ex-Independiente tomó la posta de Tomás Aranda tras su lesión y su nivel viene en alza; mientras que los dos extremos vienen alternando en el 11.