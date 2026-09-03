Las emotivas palabras de Hernán Feler, el primero de la historia en relatar a su hijo

El narrador y periodista de TyC Sports encabezó la transmisión del Vélez-Boca donde su hijo Luca entró en el segundo tiempo.

Hay relatos que se recuerdan por un gol, una definición o una jugada inolvidable. Y hay otros que quedan guardados para siempre por una razón mucho más personal. Para Hernán Feler , el Boca - Vélez del miércoles, por Copa Argentina, fue uno de esos partidos.

El reconocido relator vivió una noche histórica: se convirtió en el primer relator en la historia de su profesión en relatar por televisión a su propio hijo en un partido de Primera División.

Del otro lado estaba Luca, su hijo, cumpliendo su propio sueño dentro de una cancha. El joven futbolista forma parte del plantel de Vélez y fue protagonista de una escena que para cualquier padre resultaría emocionante, pero que en este caso tuvo un significado todavía más especial: mientras Luca hacía lo que ama, Hernán tenía la posibilidad de ponerle voz a ese momento.

No era algo que hubieran imaginado de un día para el otro. Era un sueño que padre e hijo venían construyendo desde hacía años.

De hecho, unos días antes del partido, Luca encontró en el teléfono una conversación de agosto de 2022. Allí, Hernán le había escrito una frase que parecía entonces una ilusión lejana:

“¿Te imaginás si te relato en 6 años?”. Finalmente, no tuvieron que esperar seis años. Pasaron cuatro.

Y el miércoles, aquella frase dejó de ser una fantasía para convertirse en realidad.

Hernán relató el partido por televisión mientras veía a Luca dentro de la cancha, vestido con la camiseta de Vélez. En medio de la transmisión, detrás de la voz profesional, estaba también el padre que había acompañado a su hijo durante todo el camino.

"Feler":

Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026

Porque llegar hasta Primera División no fue sencillo. Hubo momentos felices, pero también situaciones difíciles, sacrificios y obstáculos que ambos atravesaron durante el proceso.

Por eso, cuando terminó el partido, Hernán eligió las redes sociales para contar lo que significó esa noche.

“Hoy cumplí otro sueño. Pero en realidad, cumplimos un sueño juntos”.

Y continuó: “Desde hace mucho tiempo imaginábamos este momento: yo relatándote por TV y vos dentro de una cancha haciendo lo que amás”.

La emoción también apareció al recordar todo lo que hubo detrás de ese instante.

“Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos”.

Más allá de lo deportivo, hubo otro detalle que terminó de convertir la noche en un recuerdo familiar imborrable. Hernán recibió de Luca su primera camiseta, una que, seguramente, tendrá desde ahora un lugar especial.

“Gracias por regalarme este momento, hijo! Gracias por esta primera camiseta tan especial”.

Y entonces llegó la frase que resume todo lo que significó el Boca-Vélez para el relator:

“Hoy relaté un partido, pero para mí fue mucho más que eso: fue ponerle voz a uno de los sueños más lindos que tuvimos juntos”.

Durante años, Hernán puso su voz al servicio de las historias de otros futbolistas. Goles, partidos, triunfos, derrotas y momentos inolvidables pasaron por sus relatos.

Esta vez, sin embargo, la historia era diferente. La voz era la misma, pero el protagonista estaba dentro de la cancha y llevaba su mismo apellido.

Hernán relató a Luca. Luca jugó en Primera. Y juntos transformaron una vieja conversación de 2022 en una realidad que ninguno de los dos va a olvidar.

“Te amo @felerluca. Siempre a tu lado”, cerró Hernán.

Un relator cumpliendo un sueño. Un futbolista cumpliendo el suyo. Y un padre y un hijo compartiendo un momento que quedará para siempre en la memoria de ambos.