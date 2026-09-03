El ex futbolista que estuvo 20 años en Primera, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil.

Hernán "Sapito" Encina tuvo su reaparición para el ojo público en un torneo amateur y sorprendió a los fanáticos del fútbol argentino. Recordado por su paso por Rosario Central , oriundo del barrio Las Flores de Rosario, es parte del equipo de amigos de su barrio, mientras ayuda a su padre en el día a día como albañil.

El Sapito integra “Los de siempre” , el combinado que disputa torneos de veteranos en el parque Regional Sur y en otras canchas de la zona de Rosario. Allí, tras jugar apenas un tiempo por una molestia en el tobillo derivada de una lesión sufrida en su etapa profesional, dijo que también entrena chicos del barrio y recordó que hasta el año pasado viajaba con ese proyecto para “sacar los pibes de la calle”.

“Disfruto de la amistad del barrio y jugar con amigos. Siempre extrañé el barrio Las Flores”, afirmó Encina en diálogo con el diario La Capital. También explicó con la misma franqueza cuál es su presente laboral: “Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza”. En marzo del 2025, se hizo viral un video de Encina en su barrio sentado en una reposera capturado por un fanático de Central. El ex jugador, que en su segundo partido en Primera fue titular en el clásico en el Coloso y marcó el 1-0 parcial del empate 1-1 (2011), volvió a convertir en otro Central-Newll’s en 2013, esta vez en el Gigante, cuando anotó el 2-1 para la victoria Canalla.

Durante la charla, Encina contó que nunca se sintió tentado a cortar el lazo con su origen, aun cuando el recorrido profesional y los ingresos del fútbol parecían empujarlo a otra vida. “Me iba a otro lugar, pero siempre caía en el barrio para estar con mi familia, mis amigos”, sostuvo.

El testimonio de Sapito Encina

“Nunca cambié. Es lo que me enseñó mi viejo, el barrio, el sacrificio de cada uno. Hoy estamos en Las Flores y cuando jugamos, me siento a tomar una gaseosa con los muchachos, con mis amigos. Un poco de agua mineral, ja. Siempre tomamos una cervecita. Ya estamos viejos, así que tenemos el permitido. Todo esto es lo más lindo, la amistad”, señaló, antes de describir una rutina que hoy incluye partidos con amigos, reuniones después de jugar y la convivencia cotidiana con vecinos que lo conocen desde chico.

En su equipo actual comparte plantel con César Delgado, otro surgido de Las Flores, y con uno de los hijos de Omar Palma. Sobre ese entramado de afectos, el Sapito remarcó que vive en el barrio y que recibió respeto tanto de hinchas de Central como de Newell’s: “Hasta el día de hoy supieron respetar mi profesión”.

El próximo 3 de noviembre cumplirá 44 años, también respondió de forma directa sobre la economía de los jugadores que llegan a la Primera División, al menos en su época. “La diferencia la hacen pocos”, mencionó, y destacó a aquellos que jugaron en países como Italia o España, aunque aclaró que no se queja de lo conseguido y que lo suyo fue resultado del esfuerzo. Encina identificó el momento más doloroso de su vida en la muerte de su madre. “Gracias al sacrificio que hicieron mis padres, logré jugar al fútbol. Después siempre hay una negatividad sobre el técnico, aunque estoy agradecido al fútbol”, relató el Sapito.

También recordó que estuvo cerca de abandonar el fútbol. “Sí, a mí me tocó bajar los brazos y hasta quise dejar el fútbol. Creo que estaba Menotti y terminé jugando en la local cuando ya había estado en primera. Seguí, no bajé los brazos, pero llegó un momento que estuve a punto de dejar todo. Tenía a mi hijo, Gustavo, hablé con mi señora y le dije: ‘Negra, quiero dejar, no aguanto más’. Y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero ‘fijate porque es lo que te gusta. Yo te voy a apoyar’. Y seguí. Hasta hoy ella me sigue acompañando y gracias a Miguel tuve la chance de continuar en el fútbol”, reflexionó.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo

Justamente, Sapito Encina destacó el trato que le dio Miguel Ángel Russo, a quien atribuyó una oportunidad decisiva. Explicó que estaba marginado y jugando en cuarta cuando el entrenador lo llevó nuevamente al plantel profesional. A los otros dos emblemas del Canalla que mencionó fue a Omar Palma y Ángel Zof.

“Omar fue para mí un padre, tanto adentro como afuera de la cancha. Cuando era chico, fue el primero que me dijo junto a Alfredo Killer: ‘Quedate en la pensión’. Zof era coordinador y con el Chelo Delgado estábamos en la pensión. Me educaron y enseñaron muchas cosas. Después me tocó tenerlo a Russo. Estaba marginado y él me llevó a la Primera. Ahí tuve la oportunidad de jugar otra vez. Me dio una chance que nunca me habían dado en ese momento. Siempre estaré agradecido a Omar y a Miguel”, reveló.

La otra figura que aparece en su balance es su padre, no ya como sostén afectivo sino como referencia laboral concreta. Encina afirmó que, si el fútbol no le hubiera dado una nueva oportunidad, habría trabajado igual que ahora: en la construcción. “Hoy también estamos laburando de eso y me gusta”, dijo.

Encima disputó 366 partidos oficiales y convirtió 28 goles en una carrera de 17 años que lo llevó por siete clubes argentinos y dos equipos del exterior. El mediocampista se formó en las divisiones inferiores de Central y debutó en primera el 27 de octubre de 2001, en una derrota por 1 a 3 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani.