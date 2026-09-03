Impacto en la NBA: la histórica sanción que recibirán Kawhi Leonard y Los Ángeles Clippers.

La NBA sancionó de manera ejemplar a Los Ángeles Clippers con uno de los fallos más duros de la historia de la liga estadounidense. Tras una investigación que determinó que la franquicia de California eludió las reglas del límite salarial en relación con la contratación de Kawhi Leonard , se conoció el veredicto: pérdida de cinco elecciones de primera ronda del Draft, una multa de 30 millones de dólares y la suspensión por un año de su propietario, Steve Ballmer.

La investigación, que se extendió por casi un año y estuvo a cargo del bufete de abogados neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, concluyó que los Clippers incurrieron en “un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas”, según señaló la liga en su comunicado oficial. “Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por las fallas institucionales y de liderazgo de los Clippers que llevaron a esta mala conducta. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las infracciones”, expresó al respecto el comisionado de la NBA, Adam Silver.

El proceso que involucró a una de las franquicias más competitivas de la NBA se inició en septiembre de 2025, tras una publicación del periodista Pablo Torre que vinculaba a Leonard con un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares con Aspiration Fund Adviser LLC, empresa que declaró la quiebra el año pasado. Según el informe de Wachtell Lipton, los Clippers violaron la normativa de la NBA al “iniciar activamente oportunidades de ingresos fuera de la cancha” entre el jugador de 35 años y cuatro empresas con vínculos comerciales con el equipo: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance.

La franquicia facilitó acuerdos de patrocinio entre esas compañías y el deportista, las indujo a firmar esos contratos ofreciéndoles negocios del equipo a cambio, y pagó gastos personales en nombre de Leonard y sus representantes. Además, omitió denunciar las solicitudes irregulares gestionadas a través del entonces representante comercial del jugador, Dennis Robertson.

La sanción al jugador

La NBA también determinó que Kawhi Leonard, a través de Robertson, “violó las reglas al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, obteniendo con éxito dichas oportunidades y no reembolsando los pagos realizados por los Clippers por gastos personales”, según el informe de la liga.

Las consecuencias para la dirigencia de los Clippers fueron contundentes. Ballmer, de 70 años y ex CEO de Microsoft, quedó suspendido de todas las actividades de la liga y del equipo por 12 meses “por buscar deliberadamente ayudar a Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”. En tanto que Gillian Zucker, presidenta de Operaciones Comerciales, recibió una suspensión sin goce de sueldo por un año por ser “directamente responsable de los acuerdos de patrocinio irregulares” y por haber formulado declaraciones falsas ante los investigadores.

Además, Lawrence Frank, presidente de Operaciones de Básquetbol, fue suspendido sin sueldo por seis meses por su participación en los arreglos y por haber aprobado gastos personales de Leonard y su familia. Ambos ejecutivos, la organización y su personal quedarán bajo un programa de cumplimiento y monitoreo supervisado por la liga durante cinco años.

En cuanto al jugador que quedó envuelto en el escándalo, no hubo sanciones deportivas aunque el ex alero de San Antonio Spurs deberá pagar una multa de 700.000 dólares a la NBA. A través de su nuevo agente, Harrison Gaines, Leonard asumió “plena responsabilidad por los errores de juicio de personas de mi círculo íntimo” y aclaró que suscribió su contrato con los Clippers y los acuerdos en cuestión “de buena fe, completamente comprometido con cumplir mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención de eludir el límite salarial”, según publicó ESPN. Robertson, en tanto, quedó inhabilitado durante cinco años para realizar negocios o interactuar con equipos de la NBA y sus afiliados en nombre de cualquier jugador o empleado de la liga.