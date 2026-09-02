Nueva caída en la venta de autos 0km en Neuquén: ¿Qué modelo se sostiene arriba?

La provincia estuvo entre las jurisdicciones del país que menos baja registró en patentamientos durante agosto.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una nueva baja en agosto , según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron el mes pasado 1.468 unidades, lo que representó un 9 por ciento menos que en agosto de 2025 y 2,8% por encima de julio (1.428), mientras que en el acumulado del año la merma alcanza el 9,7%.

Todas las provincias arrojaron resultados negativos en el comparativo mensual y lo mismo si se toma en cuenta la sumatoria de los primeros ocho meses del año (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto), respecto del mismo período pero del año pasado.

Las caídas más pronunciadas del mes las tuvieron Santa Cruz (-40,3%), Tierra del Fuego (-32,6%), Misiones (-29,4%) y Buenos Aires (-23,4%).

A nivel nacional

En el país, el número de vehículos patentados durante agosto ascendió a 44.415 unidades, lo que representa una baja del 19,1% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades.

Si la comparación es contra julio, se observa también una baja, pero del 1,5%, cuando se habían registrado 45.075 unidades. De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que en el mismo período de 2025.

Pese a este panorama, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, fue optimista. "El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”, dijo.

“Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte", indicó.

Marcas y modelos

Toyota lideró el mercado de vehículos livianos con 7.247 unidades (17,4% de participación), seguida por Volkswagen (5.184) y Fiat (4.718). Los modelos más vendidos fueron la Toyota Hilux (2.616), Ford Ranger (1.781) y Toyota Yaris Cross (1.619).

Fiat se mantuvo por delante de Ford que sumó 4.101 y Chevrolet, consolidada en el quinto lugar hace varios meses, que registró 3.910 unidades.

En vehículos pesados, Mercedes-Benz encabezó el ranking con 477 unidades, seguida por Scania (288) e Iveco (267). Buenos Aires concentró la mayor cantidad de patentamientos (11.872), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (8.557), Córdoba (4.795) y Santa Fe (4.301).