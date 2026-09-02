Vista Alegre: la Federación de Bomberos Voluntarios respondió y aclaró quién debe atender las emergencias.

La entidad aseguró que el cuartel local aún no está incorporado al sistema provincial y que quien tiene a cargo de las intervenciones.

La situación de los Bomberos Voluntarios de Vista Alegre sumó una nueva voz. Luego de que se conociera la falta de una autobomba y la forma en que los voluntarios de la localidad deben afrontar las emergencias, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios realizó una serie de aclaraciones sobre el funcionamiento del servicio y la situación institucional del cuartel.

La entidad sostuvo que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre atraviesa actualmente un proceso de conformación y adecuación institucional y remarcó que, por el momento, no está federada ni incorporada operativamente al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios de Neuquén . Según explicó, todavía debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa, el estatuto federativo y los procedimientos necesarios para concretar su incorporación.

La aclaración se produce después de las declaraciones de Jessica Seguel, jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre , quien había contado que el cuartel cuenta con alrededor de 30 a 35 integrantes, pero no dispone de una autobomba propia. Frente a las emergencias, según había relatado, utilizan un tractor prestado por uno de los integrantes, equipado con un tanque de agua.

Uno de los principales puntos señalados por la Federación es que, mientras el proceso de incorporación de Vista Alegre no esté terminado, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario continúa atendiendo las emergencias en la localidad.

La institución de Centenario forma parte del sistema provincial y, de acuerdo con el comunicado, es la que actualmente interviene en los siniestros de Vista Alegre conforme a la organización operativa vigente. La Federación también planteó que las intervenciones deben desarrollarse bajo una conducción definida, con personal preparado y dentro de una estructura coordinada para evitar riesgos durante las emergencias.

La entidad también hizo una precisión sobre las reuniones y gestiones que pudo haber mantenido con representantes de Vista Alegre. Explicó que las instancias de diálogo, orientación o acompañamiento con una asociación que está en formación no significan una habilitación para operar ni equivalen a la incorporación al sistema provincial.

La Federación destacó, de todos modos, que reconoce la vocación de quienes buscan formar un cuerpo de bomberos voluntarios en la localidad. Pero remarcó que contar con una asociación civil y tener voluntad de servicio no alcanza por sí solo para intervenir en una emergencia.

En ese sentido, enumeró como condiciones necesarias la formación y certificación del personal, la disponibilidad de móviles y equipamiento adecuado, los elementos de protección, los seguros, la infraestructura, la organización operativa y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.

Episodio de violencia

Además, la Federación expresó su “más firme repudio” ante lo que calificó como hechos de violencia durante una emergencia. Según informó, un integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Centenario habría sido agredido y, además, se produjeron daños en un dron utilizado como herramienta operativa durante el siniestro.

La entidad aclaró que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades que correspondan, pero sostuvo que ninguna diferencia institucional, administrativa, operativa o personal puede justificar una agresión contra quienes concurren a una emergencia.

También rechazó cualquier forma de violencia, intimidación, agresión o daño contra personas o elementos destinados al servicio. Para la Federación, una emergencia debe mantenerse alejada de cualquier confrontación que pueda distraer recursos, dificultar el trabajo o aumentar los riesgos para quienes intervienen y para los vecinos.

Qué dijo la Federación sobre el Municipio

También se refieren al vínculo con la Municipalidad de Vista Alegre, ya que la Federación aseguró que mantuvo comunicación con el intendente de la localidad y que respondió institucionalmente a los requerimientos que recibió.

Además, señaló que está dispuesta a actuar como ámbito de diálogo entre el Municipio, la asociación que busca conformar el cuartel y las instituciones involucradas. La intención, según planteó, es que las diferencias se canalicen mediante reuniones formales, documentación y los procedimientos correspondientes.

A su vez, la entidad informó que está recopilando antecedentes de organismos provinciales para determinar con precisión el alcance de distintas actuaciones, capacitaciones o eventuales revalidaciones relacionadas con integrantes de Vista Alegre.

En este punto, la Federación pidió cautela y sostuvo que, hasta contar con la documentación y analizarla formalmente, no corresponde atribuir conductas o responsabilidades individuales.

El objetivo: que Vista Alegre tenga su propio cuartel integrado

Más allá de las diferencias y de las aclaraciones realizadas, la Federación aseguró que su postura no busca impedir ni desalentar la formación de un cuerpo de bomberos voluntarios en Vista Alegre. Por el contrario, manifestó que mantiene su disposición para orientar y acompañar el proceso con el objetivo de que, una vez cumplidos los requisitos, la localidad pueda contar con una institución plenamente integrada al sistema provincial.

La aspiración es que ese futuro cuerpo tenga personal preparado, recursos adecuados y condiciones seguras para prestar el servicio.

El documento, firmado por Alfredo Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, y Lorenzo Félix Lorente, secretario, cierra con un pedido de prudencia y responsabilidad a la comunidad de Vista Alegre y a la sociedad neuquina. La entidad remarcó que su compromiso es buscar soluciones a través del diálogo y las instituciones, pero también defender la integridad de los bomberos, el equipamiento utilizado en las emergencias y el orden operativo necesario para proteger a la comunidad.

De este modo, la aclaración principal ante las denuncias realizadas es que, el cuartel local todavía se encuentra en proceso de incorporación al sistema provincial y, mientras ese trámite no concluya, las emergencias de la localidad deben ser atendidas por Bomberos Voluntarios de Centenario.