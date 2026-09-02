Vista Alegre, la ciudad de Vaca Muerta en la que los bomberos no tienen autobomba y usan un tractor

Los brigadistas se movilizan en el vehículo propiedad de uno de los integrantes del cuartel. “Es el único vehículo que tenemos”, afirmaron.

Vista Alegre está ubicada en una zona estratégica de Neuquén , sobre uno de los corredores que conducen hacia Vaca Muerta. Sin embargo, mientras la actividad energética crece a pocos kilómetros, los Bomberos Voluntarios de la localidad enfrentan una realidad muy distinta: no tienen autobomba y deben acudir a las emergencias con un tractor prestado por uno de sus propios integrantes.

La situación fue expuesta por Jessica Seguel, jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre, durante una entrevista con Al Final de Todo, en LU5. Una imagen que circuló en las últimas horas mostró a los voluntarios llegando a combatir un incendio con un tractor que arrastraba un tanque de agua.

“Es el único vehículo que tenemos”, explicó Seguel. El tractor pertenece a un vecino que además es aspirante a bombero y lo pone a disposición del cuartel cuando surge una emergencia. Mientras tanto, los integrantes del cuerpo deben movilizarse en sus propios vehículos. Y cuando eso tampoco es posible, contó, llegan caminando.

El cuartel está integrado actualmente por entre 30 y 35 voluntarios, entre bomberos certificados, aspirantes, choferes y auxiliares. Mantienen un servicio activo las 24 horas y reciben los avisos de los vecinos a través de WhatsApp, debido a los problemas de señal telefónica que existen en algunos sectores de Vista Alegre.

La falta de recursos no les impidió equiparse como pudieron. Parte de las herramientas destinadas a incendios forestales fueron compradas gracias a un bingo organizado por los propios bomberos y al aporte de los vecinos.

Pero conseguir una autobomba se convirtió, según Seguel, en una especie de círculo difícil de romper. Para incorporarse a la Federación Neuquina de Bomberos necesitan contar con un camión, mientras que para obtener respaldo y avanzar con gestiones requieren reconocimiento y acompañamiento institucional. “Nosotros estamos trabajando hace un año con esto”, aseguró.

Seguel también cuestionó la respuesta que reciben del Municipio de Vista Alegre. Relató que envió mensajes, realizó llamados y buscó reuniones para conseguir apoyo, pero sostuvo que no obtuvo soluciones. Incluso recordó un incendio durante el cual, según su testimonio, los bomberos trabajaban de madrugada y un camión cisterna municipal se retiró del lugar.

“Yo tengo el recurso humano, ellos tienen los recursos materiales. Tenemos que trabajar en conjunto para la comunidad”, resumió.

También aseguró haber enviado pedidos a funcionarios provinciales y áreas vinculadas a Seguridad, aunque hasta el momento no consiguió una respuesta que permita resolver la falta de una autobomba.

En medio de los reclamos, Seguel insistió en que la intención del cuerpo no es entrar en una disputa política. “No queremos tener conflicto, no queremos pelear ni chocar con nadie. Solamente queremos trabajar en conjunto para Vista Alegre y por Vista Alegre”, afirmó.

La paradoja queda expuesta a pocos kilómetros del corazón energético de la Argentina: en una de las puertas de entrada a Vaca Muerta, más de 30 voluntarios están preparados para responder a una emergencia, pero todavía esperan el vehículo básico para poder hacerlo.