Qué explicó el EPAS sobre la muerte de Tahiel en los piletones: era la primera vez que ingresaba a la planta

El coordinador del EPAS, Martín Giusti, dio detalles sobre la tragedia ocurrida hace casi un mes en la planta de calle Tronador y dijo que está en manos de la justicia.

A un mes de la muerte de Tahiel Herrera , el niño de 6 años que fue encontrado sin vida en uno de los piletones de la planta del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) ubicada en calle Tronador, el coordinador general del organismo, Martín Giusti , dio detalles de cómo sucedieron las cosas y aseguró que el niño había ingresado por primera vez a la planta.

El funcionario confirmó que el portón de acceso se encontraba abierto, dijo que no sabía porqué y detalló cómo fueron los minutos de búsqueda que terminaron con el hallazgo del cuerpo en uno de los piletones.

Además, indicó que toda la información solicitada por la Justicia, incluidos registros fílmicos de las cámaras de seguridad y un informe elaborado por el organismo, ya fue entregada en el marco de la investigación.

Tahiel ingresó al predio del EPAS.

La tragedia generó una profunda conmoción en Neuquén y dejó numerosos interrogantes sobre cómo un niño pudo ingresar a una planta de tratamiento y llegar hasta un sector elevado del predio, donde finalmente fue encontrado sin vida.

Giusti explicó que estuvo presente en el lugar desde que tomó conocimiento de la situación y participó de los primeros momentos posteriores a la desaparición del niño.

“Desde el primer momento que me enteré de esta situación estuve presente en el lugar”, relató el funcionario.

Según contó a LU5, al llegar al predio se encontró con una importante cantidad de familiares que habían ingresado a la planta para participar de la búsqueda. Estimó que eran cerca de 25 personas.

El funcionario explicó que una de las primeras tareas fue contener a la familia y, especialmente, a la mamá de Tahiel, mientras se organizaba la búsqueda dentro de un predio que describió como amplio y con diferentes módulos y sectores de trabajo.

Planta del EPAS en la calle Tronador. Claudio Espinoza

“Primero contuve a su mamá y a todo el grupo familiar que tenía dentro de la planta. Después nos dedicamos a la búsqueda de Tahiel y, desafortunadamente, lo encontramos sin vida”, expresó.

Era la primera vez que Tahiel ingresaba a la planta

Uno de los datos más importantes que aportó Giusti durante la entrevista tiene que ver con el ingreso del niño al predio. Según explicó, de acuerdo con la información que pudo reconstruirse y las imágenes analizadas por el EPAS, era la primera vez que Tahiel ingresaba a esa planta.

El coordinador general explicó que, al revisar las imágenes de las cámaras, pudieron observar parte del recorrido realizado por el niño una vez que ingresó al lugar.

Según relató, Tahiel intentó acceder primero a una oficina que se encontraba cerrada. Luego continuó su recorrido y pasó por el sector de guardia, como se vio en las iágenes difundidas.

Giusti indicó que el organismo pudo reconstruir esos primeros instantes a partir de las cámaras instaladas en el predio y que el material fue posteriormente requerido por la Justicia.

La situación, reconoció, tomó por sorpresa al personal del EPAS. “No estamos preparados para ver un menor dentro de una planta”, afirmó.

La búsqueda de Tahiel. Omar Novoa

También señaló que, posteriormente, la familia informó que Tahiel tenía autismo, una condición que, según indicó, fue conocida por el personal una vez que comenzó la intervención y la búsqueda.

Otro de los puntos centrales de la explicación del funcionario fue la situación del acceso a la planta. Giusti confirmó que, si bien la barrera de ingreso se encontraba baja, el portón estaba abierto cuando Tahiel ingresó al predio.

La mamá del niño ingresó detrás de él pocos segundos después. Según las mediciones realizadas a partir de las cámaras, transcurrieron alrededor de 45 segundos entre el ingreso de Tahiel y la llegada de su madre.

Incluso señaló que el personal de seguridad le indicó a la mujer por dónde había visto ingresar al niño. El funcionario reconoció que el organismo todavía desconoce por qué el portón estaba abierto en ese momento.

Después de la tragedia, el EPAS volvió a realizar un repaso de los protocolos de seguridad y reforzó las indicaciones a su personal para mantener cerrados los accesos a sus diferentes instalaciones.

Vecinos esperando saber qué pasó con el niño desaparecido. Omar Novoa

Giusti aclaró que la prohibición de ingreso no está dirigida solamente a menores de edad. Según explicó, los protocolos establecen que no deben ingresar personas ajenas a las instalaciones, debido a las características y riesgos propios de los lugares donde funciona el organismo.

La búsqueda comenzó en la parte baja

Otro de los interrogantes que explicó Giusti fue por qué los primeros momentos de búsqueda se concentraron en otros sectores de la planta y no en los piletones donde finalmente fue encontrado Tahiel.

El funcionario señaló que el predio es de grandes dimensiones y cuenta con distintos módulos, estaciones y procesos vinculados al tratamiento de líquidos cloacales. La primera información aportada por la familia indicaba hacia dónde se había dirigido el niño, por lo que la búsqueda comenzó en los sectores bajos del predio.

“Siempre pensamos que estaba en el predio, es grandísimo, tiene distintos módulos, distintas estaciones y distintos procesos”, explicó. Según relató, en un primer momento recorrieron toda la parte baja y recién después comenzaron a avanzar hacia sectores más elevados.

La zona donde finalmente apareció Tahiel se encuentra en altura. Para llegar hasta allí, explicó Giusti, el niño tuvo que subir una escalera equivalente aproximadamente a un piso.

Omar Novoa

Además, indicó que el piletón tiene una profundidad cercana a los cuatro metros. “No esperábamos que estuviese en los piletones. Siempre buscamos en planta baja”, insistió.

La búsqueda, explicó, se realizó mientras también debían preservar la seguridad de los familiares que habían ingresado al predio y de los propios trabajadores que se encontraban desarrollando tareas dentro de la planta.

Giusti aseguró que tuvo contacto directo con la madre y otros familiares durante el operativo y que, con la información que ellos aportaban, fueron definiendo los sectores en los que se concentraba la búsqueda.

Las cámaras y el informe ya fueron entregados a la Justicia

Tras el hallazgo, la investigación pasó a manos de la Justicia, que solicitó información al EPAS para avanzar con el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

Giusti confirmó que el organismo recibió requerimientos para entregar un informe escrito y todo el registro fílmico disponible.

“Se pidió un informe al EPAS y ya fue enviado. También pidieron las imágenes, porque tenemos cámaras en el lugar, y todo el registro fílmico fue aportado”, aseguró.

Según indicó, el material fue entregado durante la jornada posterior al hecho y el organismo continúa a disposición de la Justicia ante cualquier nuevo requerimiento.

En el lugar también estuvieron presentes autoridades provinciales. Giusti señaló que la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves llegó al predio y que también participó el presidente del organismo, Emilio Molina.

“Sinceramente, está en manos de la Justicia todo lo que son los requerimientos”, expresó.

La muerte de Tahiel obligó al organismo a volver a revisar las medidas de seguridad y los protocolos existentes para evitar el ingreso de personas ajenas a las instalaciones.

Giusti explicó que ya existían disposiciones que prohibían el ingreso de menores y de personas no autorizadas, pero que después de lo ocurrido se volvió a comunicar esa normativa dentro de toda la estructura del EPAS.