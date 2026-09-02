Dictan conciliación obligatoria con ATE: la explicación sobre los descuentos al personal de Salud

El Ministerio de Salud aclaró que acompaña pedido de seguridad vial y semaforización en Centenario. Afirmó que muchos descuentos se realizaron con fundamento.

El Ministerio de Salud y el Hospital Centenario “Dr. Natalio Burd” informaron que se decretó el estado de conciliación obligatoria en la negociación con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que desde este miércoles a primera hora mantenía una protesta sobre la Ruta 7 por descuentos en los salarios.

La medida rige desde las 10 de este miércoles 2 de septiembre, por el término de diez días hábiles.

En un comunicado oficial, la cartera de salud explicó que, sobre la liquidación de haberes de junio de 2026, se aplicaron descuentos a 46 personas por inasistencias e incidencias de licencias médicas no justificadas (por exceso de días reglamentarios o falta de certificado).

A su vez, indicaron que tras realizarse un relevamiento, se detectó un error administrativo de origen en las planillas de noviembre de 2025. "Al comprobarse que los agentes se encontraban cumpliendo su jornada o usufructuando licencias válidas, la situación fue subsanada mediante la norma correspondiente, disponiéndose el reintegro de las sumas descontadas indebidamente", indicaron.

Hospital de Centenario. Foto: Archivo.

Respecto del reclamo por la instalación de semáforos sobre la Ruta 7 —a la altura de la estación de servicio Puma— "desde el Ministerio de Salud se recuerda que la prevención de siniestros viales es una de las 15 líneas de cuidado priorizadas del Plan Provincial de Salud. En este sentido, la cartera sanitaria apoya y acompaña toda iniciativa que fortalezca la seguridad vial y resguarde la integridad de la comunidad".

Por último, informaron que "en Vista Alegre se construirá un nuevo y moderno centro de salud diseñado para mejorar la atención y reducir los traslados al hospital de Centenario". Señalaron que se trata de una obra que beneficiará a los habitantes de Vista Alegre Sur, Norte y Costa de Reyes, y contará con guardia médica las 24 horas, nueve consultorios equipados, farmacia, laboratorio, sala de rayos X y especialidades como Salud Mental, Odontología, Ginecología y Clínica Médica.

El reclamo de ATE

Trabajadores de Salud nucleados en ATE se apostaron a primera hora de este miércoles a la vera de la Ruta 7, en Centenario. Denunciaron descuentos que consideran indebidos y una serie de pedidos vinculados a infraestructura y seguridad vial.

La protesta se desarrollaba a unos 150 metros del Hospital Natalio Burd, a la altura de la tercera rotonda, pero no afectaba la circulación vehicular. Ricardo Tabia, integrante de ATE Salud, explicó que uno de los principales reclamos está relacionado con trabajadores eventuales que llevan entre dos y tres meses sin percibir sus haberes. Según detalló, son más de 20 los trabajadores que atraviesan esta situación.

Ricardo Tabia Claudio Espinoza

“Hay trabajadores eventuales que no han cobrado su salario y, por otro lado, descuentos de días indebidamente que tampoco han sido devueltos”, señaló Tabia en R7.

El dirigente sostuvo que el reclamo no es nuevo y que durante los últimos meses mantuvieron distintas reuniones con autoridades del Ministerio de Salud en busca de una solución. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, la asamblea resolvió trasladar el planteo a la Ruta 7.

Tabia explicó que la respuesta recibida hasta el momento desde el área de Salud es que los trabajadores atravesaron un cambio en su modalidad de eventualidad. Sin embargo, cuestionó que hayan pasado más de tres meses sin que se regularice la situación.

“Esa eventualidad ha sido hace más de tres meses. Entonces, no entendemos por qué tanta demora en que se les acrediten los haberes”, planteó.