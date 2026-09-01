Impactantes imágenes: la búsqueda desesperada de 600 trabajadores atrapados en túneles en Nepal

Los equipos de rescate trabajan para encontrar sobrevivientes del devastador alud. Cientos continúan bajo tierra y miles están desaparecidos.

Hasta el momento, las autoridades contabilizaron al menos 939 muertos y 3.925 desaparecidos.

El colapso de un glaciar provocó una devastadora inundación en la frontera entre Nepal y China la semana pasada. El agua avanzó acompañada por toneladas de barro, hielo y rocas, destruyó pueblos y arrastró rutas, puentes y edificios en cuestión de minutos.

Hasta el momento, las autoridades contabilizaron al menos 939 muertos y 3.925 desaparecidos y los equipos de rescate continúan trabajando para encontrar a quienes permanecen atrapados en diversas zonas del país asiático.

El alud golpeó directamente a la industria hidroeléctrica de Nepal, y desde el sábado se llevan adelante tareas para sacar a trabajadores atrapados en más de una decena de proyectos que quedaron dañados o destruidos por las inundaciones.

En las últimas horas se conoció que serían alrededor de 639 los trabajadores atrapados en túneles, aunque la cifra aumenta teniendo en cuenta la población en una situación similar.

Los rescatistas que se encuentran en la zona crearon puentes temporales para acceder a zonas remotas y excavaron entre los escombros de proyectos hidroeléctricos en el Himalaya, para rescatar a cerca de 300 trabajadores atrapados.

En el proyecto Upper Trishuli-1 habrían 576 desaparecidos y se teme que unos 300 permanezcan confinados dentro de una de las galerías. En tanto, en la central Trishuli-3, las cuadrillas militares intentan descender 15 metros para establecer una vía de acceso.

Las estimaciones difundidas hasta el momento son dispares: mientras algunas fuentes calculan que unas 500 personas estaban dentro de los túneles cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno nepalés estima que alrededor de un centenar todavía podría permanecer con vida en distintas galerías.

Fueron 279 las personas que fueron rescatadas durante los últimos días de túneles pertenecientes a las hidroeléctricas, principalmente del primer proyecto mencionado.

La difícil tarea de rescate en medio del temporal

Las operaciones se han suspendido varias veces por mal tiempo y frente al temor de que un lago formado en la frontera entre Nepal y China como consecuencia del desastre pueda desbordarse y provocar nuevas inundaciones.

Un video difundido el lunes por la Embajada de China en Nepal mostró a expertos en túneles realizando operaciones de búsqueda y rescate en un túnel en Rasuwa.

El montañista nepalí Manish Maharjan dijo que un equipo de rescate inspeccionó el domingo el túnel del proyecto RHPL Rasuwagadhi Hydropower Limited y volvió sin hallazgos de víctimas tras el aluvión que inundó las instalaciones.

"Confirmó que no hay posibilidad de que haya gente con vida por esa inundación, porque toda la sala de máquinas… estaba llena hasta como un 90%", dijo a un medio local.

"Estábamos un poco decepcionados porque teníamos la expectativa de que pudiera haber gente dentro de la sala de máquinas, pero al ver el nivel de inundación, barro, agua, tierra, todo subiendo como un 80%, 90%, nuestras esperanzas se acabaron, estamos tristes y decidimos volver", concluyó.

Frente a la emergencia, los equipos vienen ejecutando explosiones controladas como recurso técnico para realizar una rápida remoción de la masa de escombros y habilitar vías de acceso que permitan evacuar a las personas aprisionadas en las galerías, como ocurrió en el proyecto Trishuli-3.

Los entierros masivos que conmocionan a Nepal

Mientras se llevan adelante las tareas de búsqueda de sobrevivientes, las autoridades comenzaron los entierros masivos de víctimas cuyos restos todavía no pudieron ser identificados.

"Se han recuperado numerosos cadáveres y han comenzado a descomponerse", explicó el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Amrit Bahadur Rai.

Antes de los entierros se toma una muestra de ADN, según precisaron las autoridades. En el caso de las víctimas de confesión hindú, el procedimiento tiene carácter provisional, ya que sus familiares podrán solicitar la exhumación y posterior cremación de los cuerpos una vez que sean identificados formalmente, de acuerdo con la tradición religiosa.