Ya participaron más de 52 mil personas y el Municipio decidió ampliar por 30 días el proceso para definir cómo se llamará la actual Autovía Mosconi.

Se extiende la votación para elegir el nombre de la Avenida Mosconi: ¿Hasta cuándo hay tiempo?

La nueva Avenida Mosconi , cuya obra está transformando uno de los principales accesos de la ciudad, todavía no tiene nombre definitivo . Y los neuquinos tendrán un mes más para decidirlo. La Municipalidad de Neuquén extendió durante todo septiembre la votación para elegir cómo se llamará la actual Avenida Mosconi .

La decisión fue confirmada en LU5 por Luciana de Giovannetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, quien destacó la cantidad de vecinos que ya participaron del proceso. Hasta el viernes pasado, el registro superaba los 52.500 votantes.

La consulta comenzó el 1 de junio y, en principio, estaba prevista hasta fines de ese mes. Luego se extendió durante julio y agosto. Ahora, por pedido del intendente, el proceso tendrá otros 30 días para que más personas puedan elegir.

La funcionaria explicó que el sistema de votación es cerrado, por lo que actualmente no se puede conocer qué nombres llevan ventaja. El Municipio sí dispone del número total de participantes y considera que una mayor cantidad de votos permitirá darle mayor legitimidad al resultado final.

La intención es que el nombre que resulte elegido no quede solamente como una denominación surgida de una consulta pública, sino que forme parte de un proyecto de ordenanza que luego deberá ser tratado por el Concejo Deliberante.

Claudio Espinoza

Diez nombres y una opción abierta

La votación ofrece diez alternativas que fueron incorporadas al proceso a partir de propuestas surgidas del sector privado y de los intercambios que el Municipio mantuvo con comerciantes, empresarios y otros frentistas ubicados sobre el corredor.

Las opciones son Gran Avenida, Avenida Neuquén, Avenida Las Bardas, Avenida Limay, Avenida Pehuén, Avenida Ingeniero Enrique Mosconi, Avenida del Comahue, Avenida Federal, Avenida Patagónica y Avenida Confluencia.

Entre ellas está la posibilidad de mantener el nombre actual de Ingeniero Enrique Mosconi, aunque quienes participen también pueden proponer una alternativa diferente.

Para hacerlo, deben seleccionar la opción “Otro” y escribir el nombre que quieran sugerir. Esas propuestas también serán contabilizadas y, al momento de presentar los resultados, la Municipalidad podrá identificar cuáles fueron las denominaciones que más se repitieron dentro de esa categoría.

Así, por ejemplo, si una determinada propuesta aparece reiteradamente entre los votos ingresados como “Otro”, podrá conocerse qué porcentaje de esas elecciones correspondió a ese nombre.

Hay, además, una condición definida por el Municipio: la nueva denominación no podrá estar vinculada a una persona de la política, ya sea hombre o mujer. De esta manera, quedaron afuera propuestas que habían circulado entre vecinos y en redes sociales, como los nombres de figuras públicas o dirigentes.

Quiénes pueden votar

La participación está habilitada para personas que tengan domicilio en la ciudad de Neuquén y tengan 16 años o más.

Para votar, hay que ingresar al sitio web de la Municipalidad de Neuquén y buscar el apartado destinado a la elección del nombre de la Gran Avenida. Allí se solicita el DNI y el código postal, y luego se puede seleccionar una de las alternativas disponibles o escribir una propuesta propia.

El Municipio insiste en que no existe una cantidad mínima de votos que se esté esperando alcanzar. La intención es que el proceso continúe abierto y que participe la mayor cantidad posible de vecinos durante septiembre.

La consulta, además, fue diseñada con mecanismos destinados a garantizar la transparencia del procedimiento. Según explicó De Giovannetti, el proceso cuenta con certificación mediante actuación notarial, de manera que el resultado pueda incorporarse posteriormente como antecedente al proyecto de ordenanza.

Qué pasará con las colectoras

La elección del nombre no será el único aspecto que quedará establecido mediante la ordenanza.

Uno de los puntos que la Municipalidad busca dejar expresamente definido es que las actuales colectoras de la avenida conservarán sus nombres. Con la transformación del corredor, esos sectores pasarán a funcionar como grandes veredas y dejarán de tener circulación vehicular como hasta ahora.

Esto es especialmente importante para quienes viven, tienen comercios o desarrollan actividades sobre esas calles, ya que el cambio de denominación de una dirección podría generar inconvenientes administrativos y legales.

Claudio Espinoza

La Municipalidad anticipó que la dirección postal de los frentistas deberá quedar contemplada en la normativa para evitar problemas con vecinos, empresas, comercios, contratos y documentación.

Para avanzar en ese esquema, el Municipio trabajó también con el Colegio de Escribanos y con los sectores vinculados a la actividad comercial.

Una obra que avanza por etapas

La definición del nombre llegará mientras la transformación de la avenida continúa. La obra de la Gran Vía se ejecuta por etapas y uno de los sectores donde actualmente se concentran los trabajos es el comprendido entre Gatica y Chaneton, sobre lo que anteriormente eran las colectoras.

La Municipalidad estima que durante septiembre y octubre comenzarán a quedar terminadas las primeras etapas de la obra. Por eso, la definición del nombre podría coincidir con la habilitación e inauguración del primer tramo.

La Gran Vía representa una de las obras de infraestructura más importantes de la ciudad y fue financiada con fondos municipales. La transformación del corredor busca modificar la circulación y el espacio urbano en uno de los sectores de mayor tránsito de Neuquén.

Pero mientras las máquinas avanzan y los primeros tramos empiezan a tomar forma, todavía queda una decisión pendiente: cómo se llamará la nueva avenida.

Por ahora, la respuesta sigue en manos de los vecinos. Y quienes todavía no participaron tendrán todo septiembre para hacerlo.