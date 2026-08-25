Así luce la nueva Avenida Mosconi: Gaido habilitó los primeros 200 metros y esperan abrir nuevos tramos

A seis meses del inicio de la obra, ya se puede circular por el tramo que va de Chaneton a Gatica. Cómo siguen las habilitaciones.

En un paso clave en el proyecto de transformación urbana que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén , el intendent e Mariano Gaido visitó esta mañana el avance de la Avenida Mosconi y dejó formalmente habilitado el tránsito en los primeros 200 metros del carril central.

Esta primera apertura se dio entre las calles Chaneton y Gatica, lo que permitirá comenzar a trabajar sobre las colectoras de ese tramo y así seguir avanzando sobre esta obra que permitirá dinamizar la conectividad, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento acelerado de la capital neuquina.

"Es un día histórico para la ciudad, un día en el cual ya comenzamos la habilitación de diferentes etapas que van a ir sucediendo como un dominó, habilitándose permanentemente día tras día, mes a mes, hasta llegar en poco tiempo al puente carretero Neuquén-Cipolletti" , señaló el intendente al recorrer el lugar.

La primera habilitación tras seis meses de obra

Gaido valoró la rapidez con la que avanzan las obras producto del compromiso de los trabajadores neuquinos que llevan adelante el proyecto, y también agradeció el esfuerzo de los vecinos frentistas y de toda la ciudadanía, que hoy convive con una obra en pleno desarrollo.

Claudio Espinoza

“Comenzamos el 17 de febrero y ya empezamos a habilitar por tramos”, precisó y adelantó que en dos semanas se sumarán otros 400 metros más. “En un país en el que el gobierno nacional ha dicho claramente que no se construye un metro cuadrado, los neuquinos somos un ejemplo: en menos de seis meses ya estamos habilitando la primera etapa”.

Sobre la obra, destacó que la Gran Avenida resuelve, en primer lugar, una situación pluvial histórica en la zona y recordó que, en las últimas lluvias, el agua escurrió con rapidez pese a que todavía resta completar una etapa del sistema pluvial.

Claudio Espinoza

“Por encima de la obra pluvial, el proyecto contempla una avenida de cuatro manos, más un carril adicional para estacionamiento y transporte público, junto con una puesta en valor del espacio público en 25 hectáreas de pulmón verde y veredas pensadas para priorizar la actividad comercial y peatonal”, recordó el intendente. La traza ya cuenta con iluminación LED moderna, y todos los servicios —cloacas, energía eléctrica y fibra óptica— quedarán soterrados.

Otro de los ejes que remarcó el intendente fue el gran cambio en la movilidad que generará. Por un lado, dijo que se reducirá a la mitad el tiempo de movilidad, y por el otro celebró que la nueva avenida ponga fin a la antigua división de la ciudad en dos partes: “La traza actual, en altura, generaba una división entre el norte y el sur con cruces cada 400 metros en promedio. Con la nueva avenida, las conexiones se multiplicarán cada 100 o 200 metros y permitirán una circulación fluida entre ambos sectores, similar a la de las grandes avenidas urbanas”.

Cómo sigue la avenida Mosconi

La recorrida contó con la presencia de Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Nicola indicó que la liberación del tránsito en las arterias laterales habilitó la apertura simultánea de las distintas etapas operativas previstas en el proyecto. "Son todos frentes de obra que se abren ahora a partir de que despejamos el tránsito de las colectoras", describió el funcionario respecto del ritmo de las tareas.

Claudio Espinoza

"En este momento ya podemos ver las máquinas que empezaron a trabajar en las colectoras", indicó sobre el despliegue del equipamiento en el terreno que marca el comienzo de una transformación clave para la movilidad en la capital que más crece.

Nicola enumeró que las tareas iniciales abarcan el tendido subterráneo de pluviales longitudinales y permitirán avanzar, a posteriori, en el desarrollo de los espacios verdes, junto con la construcción de las veredas en el tramo comprendido entre el cerco actual y las líneas municipales.

Claudio Espinoza

Con un ritmo continuo fijado para los próximos 20 días de avance, los equipos técnicos iniciaron el desmontaje del cerco provisorio. Este paso da lugar a la ejecución del cordón externo orientado hacia la vereda y el montaje del sistema de iluminación, que replicará el esquema existente en el sector opuesto para consolidar la cobertura lumínica LED en toda la traza.

Cómo se organizará la circulación

Durante esta etapa, el tránsito se concentrará sobre el eje central de la avenida. Se mantendrán dos carriles de circulación por cada sentido y un carril de estacionamiento temporario para frentistas.

La circulación vehicular por las calles Planas y Lastra se interrumpirá en los sectores alcanzados por la obra. Sin embargo, los frentes comerciales seguirán siendo accesibles: se garantizará el ingreso peatonal a las viviendas y los clientes podrán llegar caminando hasta los comercios a través de recorridos seguros y señalizados. Los cortes afectarán principalmente al tránsito vehicular y no al acceso peatonal.

Todo el corredor de obra contará con elementos de seguridad para ordenar la convivencia entre vehículos, peatones y trabajadores: vallas plásticas y New Jersey, conos, defensas metálicas, flechas luminosas y cartelería preventiva e informativa, además de delimitaciones visibles en los sectores intervenidos.