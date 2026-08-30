La Policía de Neuquén estrenó la Taser en un procedimiento: hubo disparos al aire y dos demorados

Dos hombres fueron demorados tras resistirse y agredir a policías. En el operativo se utilizó por primera vez la nueva pistola eléctrica.

La Policía del Neuquén utilizó por primera vez una TASER 10 durante un procedimiento . El dispositivo fue empleado durante una intervención en inmediaciones de las calles Racedo y Pirker, donde dos hombres mayores de edad fueron demorados.

Todo comenzó cuando personal del sistema de monitoreo urbano detectó, mediante un domo ubicado en el sector, a un hombre que circulaba por la vía pública en actitud amenazante y que aparentemente llevaba un arma blanca .

Desde el centro de monitoreo dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 16° , quienes se dirigieron hasta el lugar y constataron que el sospechoso tenía un elemento cortopunzante tipo cuchillo.

Las advertencias y los disparos al aire

Los policías le ordenaron en reiteradas oportunidades que depusiera el arma y desistiera de su actitud. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso.

Ante esa situación, los efectivos realizaron disparos disuasivos al aire con una escopeta reglamentaria, con el objetivo de controlar la escena y evitar que el episodio escalara.

Fue entonces cuando apareció un segundo hombre desde el interior de un inmueble. Según informó la Policía, comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, intentó agredirlos, los insultó y opuso resistencia.

Cuándo utilizaron la Taser

Frente a la resistencia de ambos hombres, los policías aplicaron un uso proporcional y racional de la fuerza para poder reducirlos y demorarlos.

En ese momento se utilizó la TASER 10, en lo que constituye su primer empleo durante un procedimiento de la Policía del Neuquén.

Además, toda la intervención quedó registrada mediante cámaras corporales, lo que permitió documentar el accionar de los efectivos y garantizar la trazabilidad del procedimiento.

Una vez controlada la situación, los dos demorados recibieron asistencia médica y primeros auxilios. Luego fueron trasladados a la Comisaría 16°, donde quedaron a disposición de la Justicia por Atentado y Resistencia a la Autoridad.

Respecto del cuchillo, se informó que habría sido arrojado al interior del inmueble durante el procedimiento.

No hubo policías lesionados ni se registraron daños en los móviles oficiales.

Neuquén fue la primera provincia en incorporar la Taser

La utilización de este dispositivo forma parte de la política de incorporación de nuevas herramientas para la fuerza policial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

Neuquén fue la primera provincia del país en incorporar la TASER 10, además de avanzar en la adquisición de dispositivos Byrna como alternativas de menor letalidad para determinadas intervenciones.

La implementación de la tecnología está acompañada por capacitación, entrenamiento práctico, certificación obligatoria y mecanismos de supervisión.

En los últimos días, 103 efectivos completaron su formación y fueron certificados como operadores de TASER 10. El entrenamiento incluyó evaluaciones prácticas y simulaciones de situaciones complejas mediante realidad virtual.

Qué permite hacer la Taser

La TASER 10 es un dispositivo de incapacitación eléctrica que permite inmovilizar momentáneamente a una persona, ampliando las alternativas disponibles para los efectivos ante determinadas situaciones de riesgo.

Su utilización está limitada a policías especialmente capacitados y certificados y debe ajustarse a protocolos operativos, mecanismos de registro y supervisión.