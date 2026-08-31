Fue declarado penalmente responsable por los hechos que ocurrieron entre marzo y junio de 2020. La Defensoría pidió 12 años teniendo en cuenta agravantes.

Pidieron 11 años de cárcel para un hombre por violar y amenazar a un niña que cuidaba.

La fiscalía de Neuquén solicitó que un hombre identificado como R.R.C. sea condenado a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por violar a una niña a la que cuidaba cuando convivían en una vivienda de la ciudad. La Defensoría, por su parte, pidió un año más de cárcel .

El pedido fue realizado por el fiscal del caso, Gastón Medina , este lunes durante una audiencia de determinación de pena. El hombre ya fue declarado penalmente responsable por los hechos que ocurrieron entre marzo y junio de 2020.

Se trata de una declaración de responsabilidad de los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber aprovechado.

Al fundamentar su pedido de pena, Medina señaló como agravantes la gravedad de los hechos y la afectación provocada en la víctima, además de la diferencia de edad entre el hombre y la niña.

Cabe destacar que tampoco pasó inadvertida el contexto de pobreza de la familia afectada, por lo que pidió agravamiento por la vulnerabilidad socioeconómica y familiar en la que se encontraba. El fiscal también remarcó la utilización de violencia y amenazas contra la niña.

Por su parte también se mencionó la existencia de dos hechos independientes de abuso sexual cometidos contra la misma víctima. Como única circunstancia atenuante, Medina consideró que R.R.C. no registra antecedentes penales.

La Defensoría de Niñez pidió 12 años

Por su parte, la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, adhirió a los fundamentos planteados por la Fiscalía y solicitó que el hombre sea condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal encargado de determinar la pena está integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina, y la jueza Natalia Pelosso.

Luego de escuchar los planteos de las partes, el tribunal dio por concluido el debate y pasó a deliberar. La sentencia será comunicada a las partes por medios electrónicos, prioritariamente dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

Otro juicio por abuso sexual

El pasado 11 de agosto, la Justicia de Neuquén dio a conocer que juzgará a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en un complejo de departamentos de Neuquén capital. El imputado identificado como M.G.S será juzgado por un tribunal colegiado. La asistente letrada Analía García le atribuyó los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, con dos hechos y tres hechos en concurso real. La acusación será discutida durante el debate oral.

Según la teoría del caso, Fiscalía intentará probar durante el debate que el imputado abusó sexualmente de una mujer que era su vecina en julio de 2025, en un complejo de departamentos ubicado en la capital neuquina.

Los abusos se habrían cometido cuando M.G.S ingresó a la vivienda de su vecina con la que había mantenido una reunión momentos antes. En ese contexto, cometió los abusos.

El ataque fue interrumpido por un ruido externo, por esta razón el acusado se retiró del inmueble pero antes de irse prometió volver. Frente a esa situación, la víctima se encerró en la vivienda y permaneció a oscuras. Cuando el hombre regresó y no obtuvo respuesta, finalmente se retiró del lugar.