Una fiesta retro que promete una noche inolvidable en Neuquén: Machito Ponce llega con todos los clásicos de los 80 y 90

La K7 Retro Fest será este viernes en el Casino Magic, con vinilos en vivo, tragos de época, lentos y una presentación especial de Machito Ponce.

Neuquén se prepara para una noche en la que la música, la nostalgia y las ganas de bailar serán protagonistas. Este viernes 4 de septiembre, el Salón Rainbow del Casino Magic se transformará en una verdadera pista de los años 80 y 90 con la K7 Retro Fest , una fiesta pensada para revivir los grandes clásicos de una época que todavía sigue haciendo bailar a varias generaciones.

La propuesta comenzará a las 23:30 y tendrá un condimento especial: la presentación en vivo de Machito Ponce , uno de los artistas que se convirtió en una figura reconocida de la escena musical de los 90. Su participación será uno de los momentos centrales de una noche que promete combinar música, recuerdos y mucha fiesta.

Pero la experiencia no quedará solamente en el escenario. La K7 Retro Fest fue pensada para recrear el espíritu de aquellas noches, con DJ Alejandro Machado pasando música en vinilos, tragos retro, reservados y los clásicos lentos que no podían faltar en ninguna fiesta de aquella época.

Una noche para volver a los 80 y 90

La idea detrás de la K7 Retro Fest surgió de las ganas de hacer una fiesta retro diferente. Si bien este tipo de eventos ya tiene su público en Neuquén y el Alto Valle, los organizadores buscaron darle una identidad propia y sumar una figura que estuviera directamente relacionada con aquella generación.

“Queríamos hacer algo distinto”, explicaron a LM Neuquén, y de allí nació la idea de convocar a un artista que hubiera dejado su marca en los años 90. La elección de Machito Ponce apunta justamente a eso: sumar a la fiesta una presencia especial que permita reencontrarse en vivo con una parte de la música que marcó toda una época.

La noche tendrá además una propuesta musical basada en vinilos, una elección que busca recuperar no solamente las canciones, sino también la manera de escuchar y disfrutar la música de aquellos años.

A eso se sumarán los tragos inspirados en los 80 y 90, reservados y una ambientación pensada para que, desde el momento en que los asistentes ingresen al salón, puedan sentirse parte de ese viaje en el tiempo.

Machito Ponce, el gran invitado de la noche

La participación de Machito Ponce será, sin dudas, uno de los grandes atractivos de la fiesta. El artista formó parte de una escena musical que tuvo enorme popularidad durante los 90 y se convirtió en uno de los nombres asociados a la música dance y pop de aquella década.

Su presencia le dará a la K7 Retro Fest un ingrediente especial: no será solamente una noche para escuchar clásicos, sino también una oportunidad para disfrutar en vivo de un artista que forma parte de los recuerdos musicales de toda una generación.

La combinación promete una noche cargada de energía: clásicos retro, vinilos, tragos, baile y una presentación especial para quienes quieran volver por unas horas a una época en la que la música tenía sus propios códigos y las pistas se llenaban de canciones que todavía hoy son reconocibles desde los primeros segundos.

Entradas y todos los datos de la fiesta

Las entradas anticipadas para la K7 Retro Fest incluyen consumición y ya están disponibles a través de Passline y de manera física en Disquería Almendra, ubicada sobre calle Lainez. También habrá posibilidad de adquirir entradas en el ingreso al evento.

La cita será el viernes 4 de septiembre desde las 23:30, en el Salón Rainbow del Casino Magic Neuquén, sobre Ruta 22.

La K7 Retro Fest llega así con una propuesta que apunta directamente a quienes quieren bailar, recordar y disfrutar de una noche diferente, con todos los ingredientes de una gran fiesta retro y una participación especial que promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.

Música, vinilos, tragos, lentos, clásicos y Machito Ponce en vivo. Todo listo para que Neuquén vuelva a los 80 y 90 por una noche.