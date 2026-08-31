Motoqueros se juntaron a la madrugada y la Muni los sorprendió con un operativo: 46 motos retenidas

Las ruidosas caravanas nocturnas de motociclistas sumaron un nuevo capítulo en Neuquén Capital . Imágenes grabadas desde los pisos elevados del hotel Hilton Garden Inn retrataron con claridad una escena recurrente en la noche de la ciudad: decenas de motos avanzando en bloque por el corredor de la Avenida Argentina pasadas las 2 de la mañana.

En el registro audiovisual se observa cómo una numerosa columna de motos cruza la intersección de Avenida Argentina con Leloir rompiendo el silencio nocturno.

Con las luces encendidas y el ensordecedor rugido de los motores, el grupo transitó en dirección norte con el objetivo de alcanzar la zona alta de la Plaza de las Banderas, un habitual punto de encuentro donde suelen reunirse para realizar maniobras y cortes con los escape. Habitualmente, luego emprenden el descenso por el mismo boulevard céntrico .

Un problema recurrente y la respuesta oficial con secuestros masivos

El fenómeno de las agrupaciones de motos que recorren el centro de la ciudad, la Isla 132 y otros barrios como Unión de Mayo a altas horas de la noche genera permanentes quejas de los vecinos por los ruidos molestos producidos por los caños de escape libres o modificados, además del riesgo vial que representan las maniobras imprudentes en la vía pública.

Video: Instagram "jozamialicia"

Frente a esta situación, desde la Municipalidad de Neuquén dieron cuenta de los severos controles que se vienen ejecutando para frenar estos disturbios. En diálogo con LM Neuquén, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco "Pancho" Baggio, brindó detalles del importante despliegue de fiscalización llevado a cabo durante la misma fecha de la que data el video.

"Hicimos un gran operativo con despliegue de 25 inspectores de tránsito en el Paseo Costero, Isla 132, Plaza de las Banderas, barrio Belgrano y barrio Unión de Mayo, el viernes desde las 20 horas a las 5 de la mañana del sábado", precisó Baggio sobre los controles realizados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El balance de los procedimientos reflejó la magnitud de las infracciones detectadas en los distintos puntos críticos de reunión: "Tuvimos un total de 46 motos retenidas por conducción con escape libre, y 9 casos de alcoholemia positiva, todos con valores menores a 0,90 gramos por litro de sangre", detalló el funcionario municipal.

A pesar de las intensas tareas de control y la retención masiva de vehículos llevada a cabo por los inspectores y la Policía de la Provincia, las caravanas espontáneas continúan organizándose en la madrugada. Por este motivo, desde la Municipalidad planean sostener los operativos sorpresa en los principales corredores y espacios públicos para garantizar el descanso de los vecinos y la seguridad vial en la capital.

"No hemos dejado ni un minuto de hacer controles en la ciudad. Es una problemática que no vamos a dejar que se instale en la ciudad de Neuquén y los controles son fundamentales", cerró Baggio.