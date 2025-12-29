Durísima denuncia del Municipio por la invasión de más de 250 motos en Neuquén: "Tomaron la ciudad como delincuentes"

El Municipio sostiene que los Stunt Neuquén planificaron un delito. Se quemó una moto en la Avenida Argentina, patearon autos y murieron dos perros. ¿Hay consecuencias?

Más de 250 motos invadieron la madrugada del este último domingo en el centro de la ciudad de Neuquén.

La madrugada del domingo dejó otra escena para el olvido y alarmante en la ciudad de Neuquén. Más de 250 motos irrumpieron de manera coordinada en distintos puntos de la capital, avanzaron en caravana por la Avenida Argentina , rompieron el silencio nocturno con escapes libres y maniobras temerarias que generaron situaciones de altísimo riesgo.

Incluso una moto se prendió fuego en la Plaza de las Banderas, al tiempo que la gente sacaba fotos y subía videos a las redes sociales. También se habla de que en el accionar de las motos "mataron dos perros", algo que agrava la situación de los motoqueros. Todos los episodios de la madrugada generó un fuete debate en las redes, incluso con todo tipo de comentarios, que rozan también la xenofobia.

Desde la Municipalidad de Neuquén no dudaron en calificar lo ocurrido como un "hecho delictivo organizado" , que va más allá de las sanciones contravencionales. Hablan de un delito en materia penal por parte de un grupo de personas que se organizó para delinquir.

Así lo expresó el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien habló de “delincuentes”, “intimidación pública” y de una acción que “excede totalmente lo contravencional”.

“Lo que pasó es que un grupo de delincuentes tomó por asalto la ciudad de Neuquén. Eso pasó. Hubo una convocatoria previa, organizada, meditada, por redes sociales y grupos privados de WhatsApp, con el objetivo de generar disturbios, tumulto e intimidación pública”, afirmó el funcionario en declaraciones a L ínea Abierta de LU5.

Convocatoria organizada y motos de otras ciudades para invadir Neuquén

Según explicó Baggio, el Municipio estaba advertido de que podía haber una “juntada” de estas características, por lo que se montó un operativo preventivo con unos 50 inspectores de tránsito. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria superó cualquier previsión, al menos es eso lo que dijo Baggio.

“No dimos abasto. Nos consta que ingresaron motos de otras localidades. Entraban por calle Soldi desde Plottier y también por la zona del Tercer Puente desde Cipolletti”, detalló.

incendio moto av argentina Los bomberos tuvieron que apagar el incendio de la moto en la Avenida Argentina, en la Plaza de las Banderas.

Las agrupaciones involucradas se autodenominan en redes sociales como Stunt Neuquén, Stunt Oeste y Stunt Picantes, entre otras variantes. Lejos de ocultarse, los propios participantes difundieron videos de la caravana, que hoy se transforman en una prueba clave para la Justicia.

El recorrido incluyó la Avenida Argentina, donde se registraron algunas de las escenas más graves. En los videos se observa cómo la caravana desciende a gran velocidad, esquiva autos detenidos en semáforos en rojo, circula por veredas y bulevares, y hasta patea vehículos particulares.

“Hay imágenes donde pasan por arriba de la vereda, del bulevar, le patean las puertas a los autos. Esto no es una falta de tránsito, es un delito”, remarcó Baggio.

Dos motos terminaron incendiadas, una en Plaza de las Banderas y otra sobre calle 9 de Julio. Según explicó el funcionario, los incendios se habrían producido por desperfectos técnicos asociados a los escapes libres, que generan sobrecalentamiento extremo y contraexplosiones. Lejos de mostrar preocupación, los participantes “celebran” estas situaciones y las suben a sus propias redes.

Baggio fue enfático al marcar un límite. Para el Municipio, lo ocurrido ya no puede abordarse desde el plano contravencional. “Esto va mucho más allá de una multa de tránsito, aunque sea de un millón doscientos mil pesos por escape libre y conducción temeraria. Acá hay organización, hay violencia y hay un riesgo enorme para terceros”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que los inspectores de tránsito no tienen funciones represivas. “No somos policías. Somos agentes preventores. Cuando hay delito, la intervención tiene que ser de la Justicia y la Fiscalía”, aclaró.

Denuncia penal y uso de cámaras para identificar responsables

El Municipio confirmó que avanzará con una presentación judicial. Este lunes por la mañana se convocó una reunión urgente con la Policía provincial, el Juzgado de Faltas, el área de Tránsito y el área de Modernización, que gestiona el sistema de multas por videocámaras.

“Las cámaras no solo sirven para multar. Queremos identificar con nombre y apellido a los titulares de cada moto que pasó por esos puntos y aportar esos datos a la Justicia”, concluyó Baggio.