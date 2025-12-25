Una mesa navideña en plena Avenida Argentina para cientos de familias: así se vivió la emotiva iniciativa solidaria

En pleno centro de la ciudad, como ya es costumbre en los últimos años, organizaciones sociales y la Diócesis de Neuquén llevaron adelante uno de los mayores eventos solidarios del año: Navidad sin Vanidad . La jornada solidaria, destinada a compartir la celebración con personas en situación de vulnerabilidad, reunió a cientos de familias y más de 200 voluntarios.

Desde la tarde, la Avenida Argentina se colmó de juegos para las infancias y shows en vivo, con el objetivo de que nadie quedara afuera de esta celebración. También hubo duchas móvilas y, a la noche, llegó la cena: los productores locales donaron 70 chivitos.

"Frente a la realidad mundial, del país y de la provincia, la lucha por techo, tierra y trabajo sigue dando vueltas entre nosotros permanentemente como desafío, y llegamos con alegría y esperanza de poder seguir acercándonos y hacer gestos, para celebrar la Navidad, fiestas establecidas e instaladas entre nosotros como misterios inspiradores de vida", señaló el obispo Fernando Croxatto, en diálogo con LU5.

Navidad-sin-vanidad

El diagnóstico del obispo Fernando Croxatto

El Obispo expresó su preocupación por la mirada estadística que domina la agenda pública. "Estamos atravesados por dinámicas políticas, sociales y económicas, donde sobretodo lo económico nos está preocupando para ver cómo no dejarnos invadir por esa economía neoliberal, donde parece que todo se resuelve con los índices de inflación, pero esa expectativa de números nos quita la realidad más concreta: la de las personas de la periferia", señaló.

Haciendo eco del mensaje del Papa Francisco, recordó que las pobrezas más elementales no se pueden dejar de atender y esperar a que los planes macroeconómicos cierren. "Más allá de los proyectos, hay personas pasando momentos muy difíciles y no podemos dejar de dar una respuesta humana".

Por eso, expuso: "el año nos permitió acercarnos con gestos concretos entre nosotros, el pesebre de cada Navidad nos presenta ese dios que se hace pobre, cercano, provoca el encuentro". En este sentido, expuso: "Jesús viene y la esperanza no defrauda, sigue viva, porque si podemos seguir celebrando la Navidad es que dios sigue vivo aún a través de todas las oscuridades".

Navidad-sin-vanidad2

"El desafío de realizar gestos y no tantas palabras"

El obispo de Neuquén advirtió que los números de las personas en situación de calle han crecido exponencialmente en el último tiempo. "Lo comprobamos todos los días en el desayunador, la última vez en una hora entraron 60 y pico de personas" señaló al tiempo que celebró "hay mucha gente comprometida" que presta servicio para ayudar a ese grupo en vulnerabilidad.

"Necesitamos conciencia y solidaridad, no entiendo la Navidad si no es así, compartir servicio, y no pensar solamente qué como y qué regalo", aseguró. En este sentido, consideró que este mensaje de mayor compromiso traducido en acciones solidarias se verá más reflejado en Navidad sin vanidad: "serán más, es la segunda edición, la idea no es tanto atender a los que no tienen, sino compartir entre todos".