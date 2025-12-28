Se incendió una moto en plena Avenida Argentina tras la "despedida del año" de los motoqueros

Según revelaron testigos, tras el incendio el dueño del rodado huyó del lugar. Se desconoce la causa que originó el incendio.

La moto incendiada en la Avenida Argentina durante este domingo a la madrugada.

Este domingo por la madrugada una moto se vio envuelta en llamas en plena Avenida Argentina en el sector Plaza de las Banderas. Alrededor de las 3 de la mañana, el incendio alertó a la División de Bomberos Voluntarios de Neuquén Capital y al arribar al lugar se constató que el rodado estaba completamente incendiado.

Según reveló en diálogo con LM Neuquén el comisario Juan Molina, del Cuartel Central de Bomberos, debido al avance del fuego, fue imposible reconocer la marca y el modelo de la misma. Se trataba de un birodado 125 cc y que no contaba con chapa patente. Al lugar arribaron 6 efectivos policiales para relevar el incidente.

Esta situación se dio en el marco de la "despedida del año" del grupo Stunt de Neuquén, donde decenas de motoqueros realizan una caravana, con punto de encuentro desde Plaza de las Banderas. A través de redes sociales, comenzó a gestarse este encuentro que ya ha dado que hablar en otras ocasiones.

Incendio motos

¿Qué se sabe del dueño de la moto que se incendió?

Luego de haber comenzado las tareas de extinción, suministrado por el camión autobomba de Bomberos, testigos que presenciaron el incendio revelaron que el presunto dueño del rodado habría huido del lugar. La moto quedó totalmente consumida por el fuego.

No se registraron víctimas ni lesionados a raíz del fuego. En el lugar se hizo presente el Sargento Ayudante de la Comisaría Primera de Neuquén, quien quedó en el lugar a la espera del personal de la División de Judiciales DBN para registrar los hechos.

incendio moto av argentina

Aunque se creía que la moto podría haberse prendido fuego a raíz de una pérdida de aceite del rodado, el comisario Molina no lo descartó, pero indicó que se dio intervención al área de Siniestro y Judiciales para determinar las causales del incendio. Tampoco se sabe hasta el momento la identidad del dueño del rodado.

En algunos de los videos que aparecen en las redes sociales, el raid de las motos es por toda la Avenida Argentina, con los típicos “rugidos” de motores.

moto incendiada av argentina

La agrupación Stunt Neuquén pidió a la Municipalidad un lugar para hacer sus acrobacias

En el mes de septiembre, la agrupación de motoqueros pidió un espacio público para realizar sus prácticas, tras varios episodios violentos que han protagonizado con vecinos de diversos barrios de la capital neuquina por ruidos molestos.

Daniel González, integrante del grupo Stunt Neuquén, quien lleva adelante prácticas similares aclaró que desde su agrupación no están a favor del uso de caños de escape libres que producen mucho ruido, pero destacó la necesidad de que le brinden un espacio donde poder realizar su deporte sin molestar a ningún vecino.

"Estamos armando un proyecto para poder solicitar un picódromo, ya que el autódromo está habilitado para poder realizar este tipo de deporte que hacemos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que pasó el otro día en Unión de Mayo, es más no queremos molestar a nadie y por eso pedimos un lugar", explicó en declaraciones radiales meses atrás.