Batea Mahuida extiende la temporada de nieve durante todo septiembre: el valor de los pases

El Parque registra más de un metro de nieve compactada en la base y casi dos metros en la cumbre, y mantiene propuestas de esquí, snowboard y trineos.

El Parque de Nieve Batea Mahuida continuará con su temporada invernal al menos hasta fines de septiembre, a partir de las condiciones de nieve que presenta actualmente la montaña. Las últimas nevadas registradas en la región permitieron sostener una importante acumulación, con más de un metro de nieve compactada en la base y casi dos metros en el sector de la cumbre.

La continuidad de la actividad permitirá que residentes y turistas sigan disfrutando de las propuestas de nieve durante septiembre en Villa Pehuenia-Moquehue . El parque ofrece pistas para la práctica de esquí y snowboard, un sector destinado a trineos, alquiler de equipamiento y escuela de esquí, con alternativas para distintos niveles de experiencia.

Los pases para turistas tienen un valor de 50.000 pesos para la jornada completa y 42.000 pesos para medio día. Para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, las tarifas son de 46.000 pesos para el pase diario y 25.000 pesos para medio día. El acceso al sector de trineos tiene un costo de 5.000 pesos por persona.

Para quienes no cuentan con equipamiento propio, el alquiler de un equipo completo de esquí tiene un valor de 35.000 pesos por jornada completa y 28.000 pesos por medio día. A su vez, la escuela de esquí dispone de clases individuales, para dos personas y grupales, destinadas tanto a quienes buscan iniciarse en la actividad como a quienes desean perfeccionar su técnica.

La extensión de la temporada se suma a las propuestas que ofrece la cordillera neuquina durante septiembre y permite aprovechar las condiciones generadas por las abundantes nevadas de este invierno. De esta manera, Batea Mahuida mantiene su actividad invernal y amplía las oportunidades para disfrutar de la nieve en uno de los destinos cordilleranos de la provincia.

Para mayor información, los interesados pueden consultar en Villa Pehuenia – Moquehue al WhatsApp turístico +54 9 2942 472732, a www.villapehuenia.gob.ar o Instagram: @bateamahuida - @pehueniamoquehuetur - @villapehueniamoquehue

Una propuesta pensada para familias y principiantes

A diferencia de otros grandes centros de esquí, Batea Mahuida se caracteriza por su ambiente tranquilo, familiar y sin grandes aglomeraciones. Sus pistas son especialmente elegidas por quienes dan sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.

El parque cuenta con escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, pista de trineos gratuita y distintas actividades recreativas. También ofrece espacios para descansar, contemplar el paisaje y disfrutar de sabores regionales en medio de los bosques de pehuenes.

“Gran parte de quienes llegan a la nieve son principiantes. Por eso es importante contar con opciones accesibles y amigables para aprender y disfrutar en familia”, señaló el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano.

Entre las principales novedades de la temporada 2026 aparece el pase de mediodía, una alternativa destinada a los visitantes que prefieren permanecer menos horas en el parque o buscan una tarifa más conveniente.