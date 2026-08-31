La Justicia se regionaliza buscando llegar a toda la provincia

Se trata de la nueva organización territorial del Poder Judicial, que amplía de cinco a siete las circunscripciones, en el marco de una reforma impulsada por Figueroa.

Este lunes entró en vigencia la nueva regionalización del Poder Judicial de Neuquén. La Ley 3480 reorganizó territorialmente la Justicia provincial y amplió de cinco a siete las circunscripciones, en línea con el proceso de regionalización del Estado que impulsó el gobernador Rolando Figueroa . Es una nueva estructura pensada, según se indicó, para que los servicios públicos estén más cerca de los ciudadanos.

El proyecto, enviado a la Legislatura por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y que contó con el acompañamiento mayoritario de los bloques, busca, además de mejorar el acceso a la Justicia, optimizar los recursos.

El nuevo esquema queda conformado por siete circunscripciones: Alto Neuquén , con cabecera en Chos Malal; Del Pehuén , con cabecera en Zapala ; De los Lagos del Sur , con cabecera en Junín de los Andes ; Del Limay; De la Comarca, con cabecera en Cutral Co ; Confluencia , con cabecera en Neuquén capital; y la nueva circunscripción Vaca Muerta , con cabecera en Rincón de los Sauces .

El plan

La regionalización judicial se suma a una transformación más amplia del Estado neuquino. El primero de agosto comenzó a regir el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, otra reforma impulsada por Figueroa junto con el Poder Judicial y la Legislatura, que reemplazó un sistema que estaba vigente desde 1975 por un modelo oral, digital y más ágil. Neuquén se convirtió así en la primera provincia del país en aplicar este modelo para la Justicia Civil y Comercial.

Mientras tanto, la Legislatura debate el nuevo Código Procesal de Familia, orientado a modernizar los procesos vinculados con niñez, adolescencia y conflictos familiares.

Todo en la búsqueda, según el Gobierno, de hacer que “el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente. La misma lógica atraviesa las políticas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, las becas estudiantiles, los planes de vivienda, la generación de empleo y el desarrollo acelerado de Vaca Muerta. No son medidas desconectadas, sino partes de una misma decisión de gobierno: utilizar los recursos de la provincia para mejorar concretamente la vida de los neuquinos”.

Familia

El nuevo Código Procesal de Familia buscará ordenar y modernizar los procedimientos vinculados a conflictos familiares, niñez, adolescencia, cuidados, responsabilidad parental, alimentos, violencia familiar, medidas urgentes y acceso efectivo a la justicia. Se trata de un ámbito especialmente sensible, donde los tiempos judiciales muchas veces impactan directamente sobre personas en situación de vulnerabilidad.

En ese marco, la Comisión Interpoderes de la Legislatura volverá a funcionar como un espacio de articulación institucional entre los poderes del Estado, universidades, colegios profesionales, magistrados, especialistas y sectores vinculados al sistema judicial.

La comisión recorrió distintas regiones de Neuquén, convocó a actores técnicos e institucionales y consolidó una forma de trabajo orientada a construir consensos amplios para reformas de alto impacto. Para esta nueva reforma, además, la provincia incorporó el asesoramiento de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las juristas más prestigiosas del país y una referencia nacional e internacional en materia de derecho de familia, niñez, derechos humanos y derecho privado.