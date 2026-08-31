El gremialista fue intimado para que haga la devolución de los vehículos. Uno de ellos estaba en posesión de su hijo, quien se negó a devolverlo.

Un sindicalista de la UOM tenía 11 autos y camionetas para uso personal pero eran propiedad del gremio.

Un gran escándalo se conoció este fin de semana que tiene como protagonista a Abel Furlán , exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) . Luego de que la Justicia interviniera el sindicato por irregularidades en sus elecciones, descubrieron que 11 vehículos que pertenecían al gremio estaban en su posesión.

Según publicó Clarín y de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento de la investigación, cuando se tomó conocimiento de la situación se le exigió al exlíder del sindicato que devolviera los autos y así lo hizo de inmediato.

Sin embargo, hubo uno de los vehículos no fue entregado de inmediato ya que estaba en posesión de su hijo, quien no quería darlo de vuelta. Fue así que los interventores le quitaron la cédula azul con la que contaba para poder manejarlo.

El procedimiento judicial tuvo como objetivo el secuestro de documentación vinculada a la investigación, que apunta a determinar si existieron delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita relacionados con el manejo de recursos provenientes de los aportes de afiliados.

Los vehículos que el "Secretariado Nacional" le destinó al "Secretario Nacional", publicó el mismo día, fueron: una Volkswagen Amarok 4x2, modelo 2022, un Peugeot 408, modelo 2016, Honda HR-V, modelo 2023, Honda HR-V, modelo 2020, y un Peugeot 3008 Tiptronic, modelo 2023.

El resto de los autos fueron devueltos bajo una modalidad similar, pero esta vez se los cedió a la seccional del sindicato en Campana, que justamente él manejó durante años. Allí estaban un Peugeot 2008 GT, modelo 2025; un Chevrolet Cruze, modelo 2019; un Honda CR-V, modelo 2018; dos Peugeot Partner, modelo 2013; y un Volkswagen Suran, modelo 2007.

Allanamiento en la sede de la UOM

En paralelo a esta situación, este viernes se procedió a un allanamiento en la sede central de la UOM por orden del juez Ercolini, en el marco de la causa que se investiga a Forlán por presunta malversación de fondos.

La medida, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, sacudió el escenario interno del sindicato metalúrgico a pocos días de la elección de su nueva conducción nacional.

En el expediente aparece bajo análisis un contrato firmado con la empresa USEM S.A., cuyos accionistas son María Soledad Calle, ex militante de La Cámpora y Adalberto Raúl Braconi. La Justicia busca establecer si la operatoria implicó una cesión indebida del manejo de fondos del sindicato.

Desde el gremio aclararon que no existe imputación formal contra Furlán, sino una medida vinculada al pedido de invesitgación impulsado por fiscalía. Asimismo, remarcaron que el propio dirigente ya había realizado una presentación espontánea ante la Justicia y puso a disposición toda la documentación requerida.

En ese escrito, Furlán negó cualquier irregularidad en la administración del gremio y apuntó contra sectores opositores internos. Según sostuvo, detrás de la denuncia habría dirigentes que buscan condicionar el proceso electoral interno.

"No ha habido ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude, ni asociación ilícita, como temerariamente se denuncia", expresó en su escrito.

Detuvieron a un sindicalista de la UOM: llevaba dos pistolas, cuchillos y un bate en el auto

Un control policial por una serie de robo de autos terminó con la detención de un sindicalista. El dirigente viajaba con su chofer y un custodio en un vehículo donde encontraron dos pistolas, cuchillos y un bate de béisbol.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio porteño de Mataderos, donde los agentes interceptaron un Peugeot 308 gris con vidrios polarizados, y al identificar a sus tres ocupantes, descubrieron que llevaban armas de fuego dentro del habitáculo.

Uno de ellos era un conocido diferente gremial, Adrián Pérez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.