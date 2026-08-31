Exigen retirar algunos "squeezy" en todo el país: alertan por posible sustancia cancerígena

El Gobierno impide fabricar, vender y almacenarlos. Los comercios también deberán eliminar el stock. Cuáles son todos los artículos prohibidos.

Exigen retirar algunos modelos de "squeezy" en todo el país: alertan por posible sustancia cancerígena.

El Gobierno Nacional ordenó retirar de jugueterías, plataformas digitales y redes sociales un juguete que se hizo viral entre los chicos. La medida se tomó después de denuncias sobre versiones importadas que podrían contener sustancias tóxicas por encima de los límites permitidos.

La advertencia sobre el peligro de este juguete había llegado hace un mes, cuando la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) hizo una solicitud a las autoridades para que se retire del mercado al advertir que podría contener una sustancia cancerígena.

En la presentación judicial, realizada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, se solicita el "retiro inmediato" del producto de todo el territorio nacional.

En las últimas horas, el Gobierno confirmó la medida que rige en todo el país que impide importar, fabricar, vender y almacenar estos juguetes. Los comercios también deberán eliminar el stock existente y comunicar la decisión en sus páginas web.

Los productos señalados son los juguetes squishy con forma de gyoza o dumpling, pequeñas figuras blandas que pueden apretarse y recuperan lentamente su forma. Su popularidad aumentó por los videos de aperturas de cajas sorpresa y la búsqueda de modelos poco comunes o con glitter.

Cuáles son los squishy que están prohibidos

La medida quedó establecida mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el Boletín Oficial.

El texto menciona los artículos ofrecidos como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”. También hay versiones genéricas sin marca que tengan características similares.

La prohibición alcanza a juguetes blandos con forma de gyoza o dumpling, objeto que se volvió viral en los últimos años. (Foto: Squishy Dumpling Co.)

La prohibición alcanza tanto a los comercios físicos como a las ventas realizadas mediante páginas de internet, aplicaciones, redes sociales y plataformas digitales. También a proveedores ubicados fuera de la Argentina que envían los productos directamente a compradores del país.

Muchas de las unidades investigadas no tenían números de lote, datos del fabricante ni advertencias en español. Esa falta de información dificulta conocer su procedencia y determinar qué materiales fueron utilizados.

El problema ya había aparecido durante una serie de inspecciones realizadas antes del Día del Niño. Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires retiró preventivamente 885 unidades encontradas en comercios de Once y el Barrio Chino porque no cumplían con las condiciones de seguridad.

Qué sustancias peligrosas podrían contener

Las denuncias recibidas por el Gobierno advirtieron sobre una posible presencia de benceno, ftalatos y otros químicos tóxicos en concentraciones superiores a las admitidas para juguetes infantiles. La disposición señaló que esos compuestos pueden representar un “peligro para la salud” por contacto con la piel o inhalación. Algunos tienen efectos cancerígenos o mutagénicos cuando la exposición alcanza determinadas concentraciones y se sostiene durante un período prolongado.

El antecedente principal ocurrió en el Reino Unido, donde la oficina británica de seguridad de productos ordenó retirar un modelo llamado Squeezy Dumplings después de detectar 20 miligramos de benceno por kilo en su cubierta exterior.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete acercó ese antecedente a las autoridades nacionales junto con denuncias sobre productos similares vendidos en el país. A partir de esa información también se notificó a la Dirección General de Aduanas y se ordenó frenar publicaciones en plataformas comerciales.

Qué deben hacer los comercios y las familias

Los importadores, fabricantes, distribuidores y vendedores deberán retirar las unidades alcanzadas y destruirlas o desecharlas de manera “segura e inmediata”. No podrán conservarlas en depósitos ni ofrecerlas nuevamente bajo otra denominación. Quienes vendan productos por internet tendrán un plazo de 72 horas hábiles para publicar la prohibición de manera visible en sus páginas.

La disposición contempla una excepción para las empresas que presenten una declaración jurada de conformidad y certificaciones que demuestren la inocuidad del juguete. La Aduana podrá liberar esas importaciones una vez verificada la documentación.

Ante la dificultad para distinguir una copia de un producto certificado, las familias deberán revisar el envase y buscar la identificación del fabricante, el importador, el lote y las advertencias en español. Si la información no aparece o el juguete coincide con los modelos prohibidos, corresponde suspender su uso y mantenerlo fuera del alcance de los chicos.