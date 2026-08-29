Buscan mucamas de urgencia para un hospital de la provincia: cómo postularse

El Ministerio de Salud abrió la convocatoria para cubrir cinco cargos debido a múltiples bajas médicas.

Llamado a cubrir cinco cargos de mucama en un hospital de la provincia.

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén lanzó una convocatoria con carácter de urgencia con el fin de cubrir cinco cargos eventuales de mucama. La efectuó a través de un decreto del Poder Ejecutivo para un hospital del norte neuquino.

Desde la Provincia indicaron que este llamado de urgencia tiene que ver con dar respuesta a una “situación crítica de ausentismo registrada en el Hospital Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal”.

Explicaron que esas bajas se dieron durante la última semana de agosto, periodo en el cual “nueve agentes de la misma área presentaron certificados médicos de manera prácticamente simultánea resintiendo la operatividad diaria de limpieza y desinfección del nosocomio”.

Esta particularidad coindice con la reciente oficialización de nuevos puestos de trabajo a través del Decreto Provincial N° 1240/2026. La normativa gubernamental determinó la creación de ocho puestos operativos de mucama (Categoría OP1) destinados a reforzar los equipos sanitarios en la Región Sanitaria Alto Neuquén.

De ese total, siete corresponden de manera fija al hospital cabecera de Chos Malal y el restante al Centro de Salud Uriburu "Enfermero Eduardo A. Della Cha".

Cómo es la modalidad del concurso definitivo

Detallaron desde la cartera sanitaria que mientras se cubren de forma temporal las cinco vacantes eventuales generadas por licencias médicas, ya está en marcha la incorporación de los nuevos ocho cargos mediante un concurso público de ingreso, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo (Ley 3476). El proceso de selección priorizará escalonadamente a los postulantes bajo el siguiente orden: