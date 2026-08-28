Murió el joven baleado en la cabeza tras finalizar el recorrido de una app de viajes

El hombre permanecía internado en grave estado en el Castro Rendón. El hecho que derivó en su muerte sucedió el jueves por la noche.

El violento episodio registrado durante la noche del jueves en Centenario , que terminó con un joven baleado en la cabeza , sumó este viernes un nuevo capítulo. De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , el hombre que se trasladaba a bordo de un auto de la app de viajes DiDi murió durante esta tarde.

El ataque principal ocurrió ayer alrededor de las once de la noche cuando el vehículo conducido por una mujer, que iba acompañada de su hija menor de edad a bordo de un Renault Sandero, arribó a su destino en una vivienda al final de la calle Cuba, en el sector de Parcelas.

Por su parte, las primeras diligencias fueron dirigidas por la fiscal Guadalupe Inaudi , de la Fiscalía de Homicidios. Ya siendo viernes por la madrugada, los efectivos de Criminalística intervenían en el hospital Natalio Burd, así como la Comisaría 52, Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

El comisario inspector coordinador de la Dirección Seguridad, Marcos Mazzone, indicó a LM Neuquén que “la víctima de 23 años se trasladaba con un acompañante menor que él". Cuando los efectivos arribaron al lugar, el acompañante de la víctima ya se había retirado del lugar.

Además, de acuerdo al relato de la chofer, la persona más joven “se bajó del auto y después se escucharon estruendos". De acuerdo a lo relevado, el auto recibió disparos en la luneta.

Balacera, traslado y muerte

Mazzone confirmó que uno de aquellos disparos impactó en la zona de atrás de la cabeza de la víctima, que permanecía sentada en el asiento trasero. Primeramente, el joven fue trasladado de urgencia por la chofer al hospital Natalio Burd y luego derivado al hospital Castro Rendón, donde permanecía internado en el quinto piso, en terapia intensiva.

Finalmente este viernes por la tarde, murió. De acuerdo a la información trascendeida, la fiscal Guadalupe Inaudi dispuso la realización de una autopsia.

Centenario Digital

La víctima tenía un arma de fuego lista para disparar

Según informó Mazzone, la víctima llevaba una pistola 9 milímetros en una riñonera. La Policía aún no pudo determinar por qué fue atacada a balazos y continúa con las pericias sobre el Sandero, el relevamiento de cámaras y la investigación para reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, el comisario remarcó que realizarán pericias de criminalística en el lugar del hecho para recabar información sobre los disparos.

Acerca de estos procedimientos, el comisario Héctor Fabián Ramírez indicó que a raíz del estudio del auto que había quedado abandonado en el hall de entradas de las ambulancias del hospital de Centenario. Allí pudieron confirmar el orificio de entrada en la luneta que terminó produciendo el impacto en la nuca de la víctima.