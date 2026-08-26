Tragedia en el subte: una formación arrolló a un hombre y murió

El triste hecho ocurrió este miércoles en la estación Río de Janeiro. El servicio volvió a funcionar entre cabeceras, aunque los trenes no se detienen allí.

El triste episodio ocurrió este miércoles por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires.

Un hombre murió este miércoles por la mañana luego de protagonizar un trágico accidente en la Ciudad de Buenos Aires , cuando una formación de la Línea A de subte lo arrolló en la estación Río de Janeiro.

Rápidamente, el servicio de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue alertado por una persona embestida en el andén con sentido a San Pedrito. Al llegar al lugar, ubicado en la calle Rivadavia 4495, los profesionales constataron el fallecimiento de la víctima , que presentaba lesiones “incompatibles con la vida” .

A raíz del operativo, la estación fue evacuada y cerrada mientras trabajaban efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Emova y los organismos judiciales que intervienen en la investigación.

En un primer momento, la Línea A funcionó con servicio limitado entre Plaza de Mayo y Loria. Desde las 16.30 volvió a operar entre sus cabeceras, aunque las formaciones continuaban sin detenerse en la estación Río de Janeiro.

Finalmente, minutos después de las 18, el servicio quedó normalizado.

Qué dijo Emova tras el accidente

Luego del fatal desenlace la concesionaria emitió un comunicado en el que indicó haber activado los protocolos preventivos y sus trabajadores se encontraban en la escena.

"También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso", indicó Emova.

La Justicia deberá ahora determinar cómo se produjo el episodio y avanzar con las pericias y testimonios necesarios para reconstruir lo ocurrido.

Un ciclista murió atropellado por un tren Sarmiento en Flores

El episodio se produjo días después de otro accidente fatal ocurrido en el transporte público porteño. Un hombre de 35 años murió luego de ser atropellado por una formación de la línea Sarmiento en el barrio de Flores.

El hecho ocurrió el jueves 20, cerca de las 14, cuando la víctima, que circulaba en bicicleta mientras realizaba repartos, intentó atravesar las vías a la altura del paso a nivel Granaderos y fue embestida por la formación N°3309.

La Policía recibió una alerta a las 14.08 y hasta el lugar se trasladaron efectivos, Bomberos de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Al arribar, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.