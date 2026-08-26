Hijitus en el Congreso: Rossi comparó a Milei con el Profesor Neurus y los libertarios le respondieron con Cachavacha

En pleno debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos diputados se cruzaron con referencias a la historieta de Manuel García Ferré.

El debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ( BCRA ), que fue aprobada por mayoría, derivó este miércoles en uno de los cruces más originales: dos diputados se atacaron mutuamente usando personajes de la misma historieta, la clásica obra del animador Manuel García Ferré .

El kirchnerista Agustín Rossi (Unión por la Patria) comparó al presidente Javier Milei con el Profesor Neurus, el villano científico de Las aventuras de Hijitus . Segundos después, el libertario Álvaro Martínez (Mendoza) le respondió con otra referencia a la misma obra: la bruja Cachavacha, apuntando a Cristina Kirchner.

La analogía de Rossi fue para criticar una cláusula de remoción incluida en el proyecto oficial, que exigiría dos tercios de cada cámara para destituir al presidente del BCRA. Según el legislador, el objetivo real de la reforma es blindar a las autoridades actuales de la entidad más allá de un eventual resultado adverso para La Libertad Avanza en las elecciones de 2027.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no busca fortalecer su autonomía.



Busca dejar atado al próximo gobierno.



Milei pretende que, aun si los argentinos deciden cambiar de rumbo en las próximas elecciones, el próximo gobierno tenga que gobernar con las autoridades… pic.twitter.com/motUEciik8 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 26, 2026

"El Profesor Neurus tenía un lema: 'esto es mío, mío, mío'. En la historia del Banco Central, el Profesor Neurus es el presidente Milei, que dice que se lo quiere quedar aunque pierda las elecciones", afirmó Rossi ante el recinto.

Martínez tomó la palabra apenas terminó el kirchnerista: "Para seguir con las analogías literarias que estaba haciendo el diputado preopinante, nosotros tenemos a un profesor y ustedes a Cachavacha", respondió, sin mencionar a Cristina Kirchner por su nombre, pero con una referencia que nadie en el recinto dejó de entender.

#Viral | En el debate de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el diputado mendocino @lMartinezAlvaro tildó de "Cachavacha" a Cristina Fernández de Kirchner, en respuesta a su colega Agustín Rossi, quien había comparado a Javier Milei con el "Profesor Neurus" pic.twitter.com/IN157pCnpG — Sitio Andino (@sitioandinomza) August 26, 2026

La reforma del BCRA: qué dice el proyecto y quiénes están a favor y en contra

Más allá del color del cruce, el debate de fondo fue técnico y políticamente relevante. La diputada libertaria Juliana Santillán defendió la iniciativa al sostener que "lo que hace es convertir en ley con fuerza de política de Estado lo que el equipo económico del presidente Milei viene haciendo desde el primer día de su gestión", y afirmó que busca evitar que una futura administración "pueda volver a usar al Banco Central como si fuera un cajero automático del Tesoro".

Su par Santiago Santurio fue en la misma línea: "La Argentina viene con una enfermedad endémica, que es el déficit. ¿Y cuál era el remedio? La emisión monetaria. Terminaba siendo el remedio peor que la enfermedad".

Desde la oposición, el diputado Miguel Ángel Pichetto se declaró "totalmente en contra" y cuestionó la independencia real del organismo: "Cuando el presidente del Banco Central es el socio de la oficina del ministro de Economía, ¿de qué autonomía me hablan?", en referencia a Santiago Bausili, titular del BCRA.

Antes del debate de fondo, los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y aliados obtuvieron 133 votos en dos pedidos de apartamiento de reglamento para incorporar proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad. La cifra no alcanzó los tres cuartos requeridos para modificar el orden del día, pero dejó una señal: con 129 votos es suficiente para convocar una sesión especial.

La sesión incluye además la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal y se proyecta maratónica: podría extenderse durante 16 horas.