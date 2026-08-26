Malvinito, el soldado creado con inteligencia artificial que cuenta la historia de los héroes argentinos

Su creador imaginó a un niño que pudiera contar historias de soldados, próceres y símbolos nacionales de una manera sencilla.

Malvinito, el soldado infantil creado con inteligencia artificial para acercar a los chicos las historias de los héroes argentinos.

Un pequeño soldado animado comenzó a recorrer las redes sociales y las escuelas argentinas con una misión novedosa: contarles a los chicos quiénes fueron los héroes de Malvinas y acercarlos a distintos eventos relevantes de la historia nacional.

El personaje se llama Malvinito y fue creado con ayuda de la inteligencia artificial. Detrás del proyecto está Pablo Urtubi , un comerciante porteño de 54 años que convirtió una broma familiar en una propuesta educativa.

Los videos combinan animación, investigación histórica y un lenguaje pensado para que los niños puedan comprender acontecimientos complejos sin enfrentarse a relatos crudos sobre la guerra .

La iniciativa ya cumplió su primer año, y Urtubi asegura el proyecto con dinero propio, pero además recibe la colaboración de su esposa, sus hijas, historiadores y programadores.

La imagen creada con inteligencia artificial que le dio vida a Malvinito

La primera versión del personaje apareció cuando Mercedes, una de las hijas de Urtubi, usó inteligencia artificial para "dibujar" a su padre vestido como soldado. La imagen fue realizada debido al permanente interés que él tiene por las Islas Malvinas, pero terminó siendo algo mucho más grande.

Urtubi imaginó a un niño con uniforme que pudiera contar historias de soldados, próceres y símbolos nacionales de una manera sencilla. Su intención era transmitir valores como el compañerismo, el respeto por la bandera y el amor por el país sin convertir los videos en discursos partidarios.

El creador de Malvinito asegura que la causa Malvinas debe permanecer por encima de cualquier ideología política. Su vínculo con el tema comenzó durante la infancia: participaba con emoción de los actos escolares y solía repartir cintas celestes y blancas entre los pasajeros de colectivos y subtes.

La producción quedó en manos de toda la familia. Su esposa Virginia y sus hijas Mercedes y Milena participan del proyecto, mientras que tres programadores trabajan en la confección de las piezas audiovisuales. Cada video demanda al menos una jornada completa.

Aunque la tecnología permite construir las imágenes y darles movimiento, los argumentos no quedan librados a una plataforma automática. Urtubi desarrolla las historias a partir de libros y recibe el asesoramiento de los historiadores Sebastián Miranda y Jorge Flores.

Las historias de Malvinas que el personaje le cuenta a los chicos

Los videos reconstruyen episodios de la Guerra de Malvinas, entre ellos los combates de Monte Longdon, Monte Harriet y Monte Dos Hermanas. El relato evita las imágenes más fuertes, pero no borra el sacrificio de quienes participaron de esas batallas.

“En la oscuridad y el frío demostraron resistencia física, fortaleza moral y sentido del deber”, cuenta Malvinito en uno de los capítulos dedicados a las últimas jornadas del conflicto. El mensaje termina con un homenaje a los caídos y a los veteranos que regresaron al continente.

El personaje también presenta las vidas de Manuel Belgrano, José de San Martín y otros protagonistas de la historia nacional. Algunos videos explican la creación de la bandera y la declaración de la Independencia, y otros recuperan episodios menos conocidos para el público infantil.

Urtubi busca que esos relatos transmitan compañerismo, respeto y pertenencia sin quedar asociados a una postura partidaria. “La causa Malvinas está por arriba de todo”, remarcó al explicar el espíritu con el que prepara cada contenido.

Malvinito junto a Barón, el perro que acompaña al soldado en las historias destinadas a transmitir valores patrios y solidarios. (Foto: gentileza Soy Malvinito/Infobae)

Malvinito está acompañado por Barón, un perro inspirado en un animal que su creador conoció en el campo. Juntos también cuentan las misiones humanitarias realizadas por las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la asistencia brindada después de un terremoto en Venezuela.

El proyecto que llegó a las escuelas y prepara nuevos personajes

Urtubi visita escuelas junto con Néstor Luján, veterano de la guerra. Durante esos encuentros proyectan los videos, reparten cintas alusivas a Malvinas y entregan un muñeco del personaje para que los alumnos se alternen en su cuidado.

El universo ya se extendió a las redes sociales bajo el nombre Soy Malvinito y sumó muñecos, parches, gorras, stickers y libros. El creador también prepara la llegada de nuevos compañeros para el pequeño soldado. Entre ellos estarán Perla, en referencia a la denominación de las islas como la Perla Austral, y Liliana, inspirada en la enfermera Colino.

Urtubi planea viajar en febrero a Malvinas junto con veteranos y visitar el cementerio de Darwin. Desde ya, llevará un muñeco para reemplazar al que una nadadora neuquina dejó anteriormente sobre una de las tumbas.