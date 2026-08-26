Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 26 de agosto de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 8.500 millones de pesos.

Mientras aguardamos los resultados de una nueva edicion del Quini 6 recordamos los números favorecidos en su edición 3402, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.180 millones de pesos . Salieron los números 00, 27, 42, 21, 24 y 26. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Buenos Aires.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.182 millones de pesos . Salieron los números 27, 36, 19, 25, 24 y 29 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.900 millones de pesos y salieron los números 39, 29, 02, 09, 36 y 21. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 490 millones de pesos; los números favorecidos fueron 20, 01, 04, 37, 05 y 43. Hubo 9 ganadores con cinco aciertos. Cada uno se llevará más de 54 millones, entre ellos uno de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.