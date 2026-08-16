Quini 6: mirá los resultados de este domingo 16 de agosto de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 13.650 millones de pesos.

Mientras esperamos el sorteo de Quini 6 te compartimos los resultados del miércoles 12 de agosto, en su edición 3399 , puso en juego un pozo millonario de más de 12.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.417 millones de pesos . Salieron los números 30, 31, 44 , 25, 24 y 23. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.166 millones de pesos . Salieron los números 20, 08, 04, 24, 16 y 36 . En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en la provincia de Corrientes.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.291 millones de pesos y salieron los números 24, 22, 03, 25, 42 y 07. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 381 millones de pesos; los números favorecidos fueron 33, 13, 23, 21, 26 y 32. Hubo un ganador con cinco aciertos. Se jugó en Salta Capital.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 13.650 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.