Quini 6: los resultados de este miércoles 23 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de $6.300 millones para la noche del miércoles.

Este miércoles 23 de septiembre, a las 21:15 horas, el Quini 6 pone en juego 6.300 millones de pesos distribuidos entre sus distintas modalidades de apuesta. Una cifra que no pasa desapercibida en todo el país, donde las boleterías ya registran mayor movimiento de tickets a medida que se acerca la hora del sorteo.

Las chances de acertar los seis números son bajas, como en todo juego de azar — pero la sabiduría popular tiene una respuesta para eso: el que no juega, no gana.

El Quini 6 nació en 1988 de la mano de la Lotería de Santa Fe como respuesta a las tendencias mundiales en juegos de azar: premio millonario, costo bajo de entrada y una estrategia comercial que lo convirtió rápidamente en el juego poceado más popular del país.

Más de tres décadas después, el bolillero sigue siendo una cita obligada para millones de argentinos que cada semana apuestan seis números entre el 1 y el 46 con la esperanza de cambiar su vida de una sola vez.

Quini 6: los resultados del domingo 20 de septiembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3410 de este domingo 20 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 14.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.180 millones de pesos. Salieron los números 09, 25, 30, 01, 33 y 06. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.570 millones de pesos. Salieron los números 12, 06, 07, 02, 18 y 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 9.179 millones de pesos y salieron los números 20, 31, 07, 24, 12 y 05. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en El Talar, provincia de Buenos Aires.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 500 millones de pesos; los números favorecidos fueron 31, 32, 40, 14, 15 y 29. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 29 millones de pesos.