Así fue el feroz ataque de un mono a una anciana de 91 años que murió en el hospital

La víctima, esposa de un reconocido escritor indio, fue empujada por el animal en el patio de su casa. Su deceso se produjo tras permanecer un día internada.

El mono atacó de manera imprevista a la anciana en el patio de la casa de la víctima.

Una mujer de 91 años murió luego de ser embestida y empujada de forma violenta por un mono de gran tamaño en la entrada de su vivienda ubicada en el sur de la India . La víctima fue internada tras el incidente y falleció 24 horas después, a pesar de haber mostrado una leve mejoría inicial posterior a la agresión del animal.

El episodio tuvo lugar durante la jornada del pasado lunes en el barrio BT Patil Nagar , situado en el distrito de Koppal , dentro del estado de Karnataka . La víctima fue identificada oficialmente por las autoridades locales como Najamunnisa Begum , quien era la esposa del reconocido escritor indio MS Savadatti .

Según los reportes reconstruidos del caso, la anciana se encontraba caminando por el sector del jardín y el patio exterior de su casa cuando advirtió la presencia del primate que la acechaba a escasa distancia.

Sorprendida por esa situación, la mujer intentó retroceder sobre sus pasos rápidamente para reingresar a la vivienda y buscar las llaves de la puerta de acceso.

Sin embargo, en ese instante, el animal se abalanzó de forma imprevista sobre ella y la empujó con extrema fuerza hacia el suelo, provocando que la víctima perdiera el equilibrio por completo, cayera de espaldas sobre la superficie de concreto de la entrada y sufriera un fuerte golpe directo en la zona del cráneo.

El mono permaneció durante algunos segundos sobre la mujer mientras ella yacía completamente tendida e inmóvil en el piso tras el impacto.

Así fue el ataque mortal del mono a una anciana de 91 años

Las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del inmueble captaron la secuencia completa de la agresión. En las imágenes obtenidas por los investigadores se observa que, al escuchar el fuerte ruido provocado por la caída y los gritos de auxilio emitidos desde el patio, la hija de la víctima salió inmediatamente del interior de la propiedad para intentar prestar asistencia a su madre.

The woman did not survive! pic.twitter.com/3bwSBYGCXf — Anuj Kulkarni (@IamAnujKulkarni) September 21, 2026

Sin embargo, el primate todavía estaba en el lugar y, lejos de asustarse por la presencia de la mujer más joven, arremetió también contra ella, causándole lesiones y cortes de menor consideración en comparación con los de la adulta mayor.

La internación y el desenlace trágico

Posteriormente, Najamunnisa Begum fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial de la región para recibir atención médica especializada.

Aunque durante las primeras horas de internación la mujer mostró ciertos signos de recuperación, su cuadro clínico sufrió un deterioro progresivo e irreversible como consecuencia directa del traumatismo encéfalocraneano originado al impactar contra el suelo.

La hija de la anciana salió a auxiliar a su madre y también fue embestida por el mono en India.

La mujer terminó perdiendo la vida al día siguiente del hecho mientras permanecía bajo tratamiento intensivo, a pesar de los esfuerzos y procedimientos aplicados por los médicos del centro de salud.

Tras la confirmación del deceso, la Policía y los distintos organismos de seguridad del distrito de Koppal iniciaron una investigación de oficio para esclarecer los pormenores del incidente.