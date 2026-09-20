Quien era la influencer que fue asesinada una semana después de salir de la cárcel

La mujer fue ejecutada ejecutada por hombres armados en Mãe do Rio. Investigan una posible vinculación con una banda criminal.

La influencer Evelyn Lima Dantas fue asesinada a tiros frente a su casa, en la ciudad de Mãe do Rio, Brasil.

Evelyn Lima Dantas , una influencer brasileña , fue asesinada a tiros una semana después de salir de la cárcel. El crimen ocurrió frente a su casa, en la ciudad de Mãe do Rio, Brasil .

La joven, que había recuperado la libertad el 9 de septiembre tras permanecer detenida por una causa vinculada al homicidio de un expolicía, fue ejecutada por dos hombres que irrumpieron en su vivienda y la arrastraron hasta la calle.

Evelyn se encontraba en libertad provisoria luego de haber sido arrestada en julio, en el marco de la investigación por el asesinato del sargento Antônio Anildo Alves , ocurrido el 29 de ese mes. La causa continúa bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no informaron qué elementos llevaron a su detención ni los motivos por los que fue liberada.

La influencer tenía más de 24 mil seguidores en redes sociales, donde compartía fotografías y videos de viajes, rutinas de belleza, moda, momentos familiares y distintos aspectos de su vida cotidiana. Luego de conocerse su muerte, su cuenta en redes sociales fue desactivada.

Así fue el ataque que terminó con la vida de Evelyn Dantas

El asesinato ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando la joven se encontraba en la vivienda familiar. De acuerdo con el testimonio brindado por su padre, dos hombres armados ingresaron a la casa alrededor de las 3:30.

Los atacantes redujeron a las personas que estaban en el lugar y luego fueron directamente contra Evelyn. Según la reconstrucción inicial, la sacaron por la fuerza de la vivienda y la arrastraron hasta la vereda, donde le dispararon varias veces.

La Policía encontró el cuerpo de la joven en la vía pública, cubierto con una sábana. Los agresores, en tanto, escaparon rápidamente del lugar a bordo de un automóvil.

Antes de huir, los hombres realizaron una inscripción en la fachada de la vivienda. Pintaron la sigla “TCP”, que hace referencia al Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro.

La presencia de esa inscripción es uno de los elementos que los investigadores analizan para determinar si el asesinato tuvo alguna relación con una organización criminal. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que el grupo esté involucrado en el homicidio.

La investigación y el vínculo con la causa anterior

La Policía Civil de Brasil mantiene la investigación bajo secreto de sumario y trabaja para identificar a los responsables del ataque. Por ahora, no se informaron detenciones relacionadas con el asesinato de la influencer.

Los investigadores también analizan las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. El objetivo es identificar el vehículo utilizado por los atacantes, reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del crimen y obtener información que permita determinar quiénes participaron del homicidio.

La situación judicial que Evelyn atravesaba antes de ser asesinada también forma parte de la investigación. La joven había sido detenida en julio por su presunta vinculación con la causa por el asesinato del sargento retirado Antônio Anildo Alves, ocurrido el 29 de julio en Mãe do Rio.

Luego de permanecer detenida, recuperó la libertad bajo un régimen provisorio. Apenas siete días después, fue asesinada frente a su vivienda.

Las autoridades todavía no establecieron públicamente si existe alguna relación entre aquella investigación y el ataque que terminó con la vida de Evelyn. Tampoco se difundieron detalles sobre los motivos de su liberación ni sobre una eventual amenaza previa contra la joven.

Mientras avanza la investigación, los agentes buscan reconstruir los últimos movimientos de Evelyn y establecer cómo se produjo el ingreso de los atacantes a la vivienda. El análisis de las cámaras y de otros elementos recogidos en la escena será clave para intentar identificar a los responsables.