Influencers gastronómicos: canjes, denuncias y prohibiciones en restaurantes de España, México y Argentina

En León, España, el dueño de un bar de tapas hizo pública una propuesta de canje que le llegó por Instagram. En Tenerife, otro directamente colgó un cartel prohibiendo la entrada a influencers . En Buenos Aires, un colectivo de cocineros armó una convocatoria para que los gastronómicos expongan los pedidos de canje que reciben, sin valor legal, todo denuncia pública. Ninguno de los tres se puso de acuerdo con el otro. Pero los tres, en paralelo, abrieron la misma discusión: qué lugar ocupa realmente el influencer gastronómico y quién controla lo que dice.

El caso de León fue el que más dio vueltas. Una chica se ofrecía a hacer "contenido orgánico" —historias, un reel, un video con swipe up— a cambio de 50 euros. El dueño del bar no contestó por privado. Agarró el mensaje, lo pegó tal cual en su cuenta de X y arriba escribió una sola línea: " Recibido en nuestra cuenta de Instagram. Estas cosas ocurren. Será que hay gente que acepta." Se hizo viral en un rato. Entre los comentarios apareció uno que resume bastante bien el humor del gremio en este 2026: "Creadores de contenido, los nuevos jetas de nuestro tiempo", usando ese término tan español para los caraduras, los que piden gratis sin ningún pudor.

El cartel colocado por Casa Aguere, en Tenerife, abrió una polémica sobre los pedidos de comida gratis y los límites de las colaboraciones con influencers.

El cartel de Tenerife, el del bar Casa Aguere, venía de meses de pedidos de comida gratis, trípodes plantados en medio del salón, mesas ocupadas una hora entera para diez fotos. Después tuvo que salir a aclarar en Facebook que el veto era para las "colaboraciones sin sentido", no para los creadores profesionales. En Valladolid, Pastifizzio ni siquiera esperó a abrir para bajar la persiana: ningún plato se cambia por publicaciones ni por opiniones. Se repite en cada nota que sale sobre el tema: decenas de mensajes diarios pidiendo canje, y la sospecha cada vez más instalada de que una reseña pagada con comida gratis vale bastante menos que una pagada con plata.

El tema llegó hasta la puerta de los tribunales. Juristas españoles vienen avisando que prohibirle la entrada a "los influencers" como categoría entera puede ser discriminatorio, y hasta impugnable. Lo que empezó a circular entre abogados y consultoras del rubro es más quirúrgico: no vetar a la persona, vetar el trípode, la cámara que graba a otros comensales sin permiso, la mesa tomada una hora para una producción. Y una fórmula que ya funciona como jurisprudencia informal del sector: "Aquí no se realizan colaboraciones; quien come, paga."





Pastifizzio, en Valladolid, anunció que no intercambiaría platos por publicaciones ni opiniones en redes sociales.

Argentina, la convocatoria

En Argentina el método es otro. Ahí no arrancan los dueños de los locales. Arranca un colectivo de cocineros con cuenta en Twitter, La Chancha y los 20, con base en Buenos Aires, que lanzó una convocatoria abierta: que los gastronómicos manden y expongan los pedidos de canje que consideran una extorsión lisa y llana. Este colectivo ha protagonizado escraches por redes a diferentes perfiles y celebridades del mundo gastro

El Califa de León, la pequeña taquería de Ciudad de México que en 2024 se convirtió en la primera del país en recibir una estrella Michelin.

México le pone precio

El mecanismo se repite. Alguien va, come, graba todo el proceso, y después negocia la cuenta a cambio de una mención. Si el restaurante no accede, amenaza con la reseña negativa. La pregunta en el aires : cuánto rigor real hay detrás de buena parte de lo que se recomienda en redes.



México suma plata concreta a la discusión. Ahí hay tarifarios: 300 pesos el posteo para una cuenta chica, de mil a diez mil seguidores, hasta 100 mil pesos para un perfil de más de un millón. Desde agosto de 2023 rige una guía de la Procuraduría del Consumidor que obliga a aclarar cuándo un contenido es pago. Multas aplicadas hasta ahora: ninguna. Mientras tanto, un restaurante de Culiacán les cerró la puerta a los creadores de contenido en junio de este año, y uno en Reynosa resolvió el problema con una regla más simple todavía: se paga antes, sin acuerdos de ningún tipo.



El chef Edgar Núñez, de Sud 777, en Ciudad de México, contó que sufrió dos intentos de extorsión con el mismo mecanismo de siempre. Y el caso que más dio que hablar fue el de El Califa de León —el nombre es una coincidencia con la ciudad española, no tiene nada que ver—, la primera taquería del país con estrella Michelin, cuestionada en mayo de 2024 por el influencer Danyzuco, más de 170 mil seguidores, en un video sin filtro. La pregunta, en México, en España y en Argentina, termina siendo la misma: qué tan espontánea es una opinión que además cobra.

Sud 777, el restaurante de Edgar Núñez en Ciudad de México, uno de los escenarios mexicanos del debate sobre promoción, reseñas y posibles extorsiones

Lo legítimo y el límite

Ahí conviene pararse con cuidado. Que un restaurante se queje de las formas es legítimo: nadie tiene por qué bancarse un trípode en medio del salón, una mesa tomada una hora para una producción, o una reseña negativa usada como amenaza para conseguir algo gratis.

Lo que ya empieza a resultar más discutible es la denuncia pública como método. Escrachar a alguien en redes, exponer un mensaje privado, armar una convocatoria para señalar nombres, tiene un costado punitivo que se pasa de rosca. Si hubo un perjuicio real, para eso están las vías legales. Y si lo que hay es hartazgo, ya existe una herramienta bastante más simple y mucho menos ruidosa: el derecho de admisión. No hace falta el escrache para, directamente, no dejar entrar a alguien.

España lo resuelve con carteles y abogados. México, con tarifarios y una guía que todavía no multó a nadie. Argentina lo plantea en los pasillos y el juego Twitter. Tres formas distintas de responder la misma pregunta: quién controla lo que se dice cuando alguien cocina o come para mostrarlo.